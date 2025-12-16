Artikeln i korthet Entreprenören Torsten, som kallade sig själv ”social innovatör”, kritiserade Arbetsförmedlingen för att vara för byråkratisk och föreslog att privata företag skulle hantera jobbförmedling. Senare åtalades han för grovt bedrägeri för sitt hanterande av ett jobbprojekt som inkluderade statliga medel för nyanlända.

Trots anklagelser dömdes inte Torsten för bedrägeri i hovrätten. Det eftersom brotten preskriberats.

Torsten dömdes till skadestånd på cirka en halv miljon kronor för bedrägeriförsök. Arbetsförmedlingen får dock aldrig tillbaka de tolv miljoner som de anser har betalats ut felaktigt. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Entreprenören Torsten älskar fina titlar. I kontakten med Arbetsförmedlingen kallar han sig själv för en ”social innovatör”.

Det här är 2015. Än så länge har allt inte gått åt helvete.

I stället intervjuas Torsten på Svenskt Näringslivs sajt. Rubriken lyder: ”Dags att konkurrensutsätta traditionell arbetsförmedling”.

Torsten tycker att Arbetsförmedlingen är för byråkratisk. Låt proffsiga företag fixa jobb åt nyanlända i stället, anser han, men kallar det själv för ”professionalism”.

Snabbspola till slutet av 2017, och Arbetsförmedlingen polisanmäler Torsten för grovt bedrägeri, bland annat för falska fakturor.

Arbetet har tidigare berättat hela historien om Torstens jobbprojekt för nyanlända. En berättelse om en vidlyftig syn på vad som behövs i ett arbetsmarknadsprojekt för nyanlända, till exempel två Landrover-jeepar.

AF: Snuvats på tolv miljoner

Torsten frias i tingsrätten, på grund av Arbetsförmedlingens slarv. Men när den överklagade domen väl faller i hovrätten nu i slutet av 2025 står det klart att han vilselett Arbetsförmedlingen.

Fast då har det gått för lång tid. Därför kan inte Torsten dömas för bedrägeri – trots att domarna kallar det för just ”brott”. Brotten har preskriberats, som det heter.

Och Arbetsförmedlingen anser fortfarande att de snuvats på tolv miljoner kronor.

Hur kunde det bli så här? I tider när både politiker och myndigheter pratar om att stoppa arbetslivskriminaliteten?

”Ingen hade tid för ärendet”

Hade åklagaren Jens Nilsson fått sin vilja igenom hade de upprepade brotten räknats som ett. Då hade det blivit grovt, och inte varit preskriberat. Han beskriver en trög process, där han tog över fallet från en kollega först 2019.

– Då fick jag besked från polisen att det inte fanns någon som hade tid att jobba med ärendet. Ibland har det också tagit någon månad innan jag har svarat polisen för att jag inte haft tid, även om jag har försökt föra ärendet framåt, säger han.

”Vi klarade inte vårt uppdrag”

Towe Skjöld, chef för Polisen i Stockholms bedrägerisektion, konstaterar att det som hänt i det här fallet inte är bra.

– När ärendet kom in så kämpade vi väldigt mycket för att hinna med alla bedrägerier och vi klarade inte vårt uppdrag, säger hon.

När hon började 2022 fick hon i uppdrag att hantera problemet. Sedan dess har de nästan halverat antalet ärenden.

– Så vi är på väg men inte helt där än.

Torsten får skadestånd

Åklagaren Jens Nilsson är ändå rätt nöjd med hovrättens dom. För Torsten kunde nämligen dömas till några få fall av bedrägeriförsök. Även efter att Arbetsförmedlingen fattat misstanke och stoppat utbetalningarna försökte Torsten få ut pengar. Och vissa av de brotten hade ännu inte preskriberats.

Jens Nilsson tror dessutom att Torsten hade fått samma straff som nu, även om han dömts för bedrägeri. Nämligen villkorlig dom för bedrägeriförsök och därtill ett skadestånd.

Skadeståndet landar på runt en halv miljon kronor. Beloppet motsvarar summan som åklagaren menar att Torsten lurat Arbetsförmedlingen på. Åklagaren åtalade inte på alla tolv miljonerna, utan på det som gick att bevisa. Nämligen kraftigt uppblåsta hyror för lokaler där deltagarna skulle vara.

Den faktiska hyran var betydligt lägre, men Torsten hänvisade till ett ”koncept” han hyrde av sitt eget bolag.

En klar efterhandskonstruktion, enligt hovrätten.

AF: ”Önskvärt att det går fortare”

Caroline Handfast, enhetschef på Arbetsförmedlingen, vill inte säga vad hon tycker om storleken på skadeståndet, trots att Arbetsförmedlingen menar att de betalat mycket mer, hela 12 miljoner, till Torsten som han aldrig skulle ha fått.

Inte heller vill hon uttala sig om vad de tycker om att Torsten inte dömdes för bedrägeri, utan bara till bedrägeriförsök.

– Det är positivt att det blev en fällande dom och ett skadestånd. Det handlar i slutänden om skattemedel. Sedan är det generellt önskvärt att den här typen av processer går fortare, säger Caroline Handfast, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetet har sökt Torstens försvarare, bland annat för att fråga om de ska överklaga domen, men han har inte återkommit. Torsten heter egentligen något annat.