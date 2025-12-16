Hipstervänstern har fel – S kan inte välja bort arbetarna igen

Arbetarklassen är het enligt unga svenskar. Både knegar-estetik och att jobba med kroppen. I årets upplaga av Ungdomsbarometern är ”Blue-collar comeback” en av de identifierade trenderna.

Ungdomsbarometerns analys bygger på mer än 7 000 fritextsvar från personer i åldersspannet 15–24 år. Bland de tolv trendspaningarna återfinns ”Dumpa dejtingappar” och ”Granny hobbies”.



Ytterligare en trend, vid sidan av att åter ragga på krogen och att laga husmanskost från grunden, är att återupprätta värdet i fysiskt arbete: ”jobb och livsstilar där resultatet syns, känns och inte kan ersättas av en algoritm eller maskin”.

Med blåkläderna följer livsstil och kultur: ”denim, slitstarka material och symboler för hantverk och autenticitet, men också mer traditionella värderingar. Samtidigt speglar trenden en bredare rörelse bort från teknikens framfart, men också från de urbana och högutbildade ideal som länge dominerat populärkulturen.”

En traditionell vänster

Det finns ett politiskt parti i Sverige som kallar sig självt ”arbetarepartiet”. Är det Socialdemokraterna som kan slå mynt av arbetartrenden valåret 2026? Trots att partiexpeditionerna är nedlusade med Albin Amelin-tavlor och att Arbetets söner traditionsenligt sjungs varje första maj har det stora röda partiet tappat mark bland jobbarna.

I valet 2002 röstade 50 procent av arbetarna på S. Tjugo år senare hade siffran fallit till 32 procent. Under samma period har Sverigedemokraterna, den stora rivalen om arbetarklassens gunst, gått från 0 till 29 procent av arbetarnas röster.

Frågan om arbetares röstningsbeteende och politiska attityder har beforskats i decennier. Det finns robusta mönster som håller över tid och oavsett vilka länder som undersöks.

Arbetare tenderar att stå till vänster i ekonomisk-politiska frågor: universell välfärd, omfördelande skatter och en stat med muskler att styra upp samhället när marknaden misslyckas. Arbetare tenderar också att vara traditionella i frågor om kön, kultur och minoriteter.

Starkt ifrågasatt S-kurs

Politiskt verkar Socialdemokraterna ganska väl positionerade inför ”Blue-collar comeback”. Magdalena Andersson har inför valåret föreslagit ”arbetarepension” och ett borttaget karensavdrag, i kombination med en fortsatt stram migrationspolitik och en stenhård politik mot den grova brottsligheten.

Inom den bredare vänstern är S-kursen inför valet starkt ifrågasatt. Särskilt efter Zohran Mamdanis seger i borgmästarvalet i New York och efter att vänsterpartierna Enhedslisten och Socialistisk Folkeparti vunnit lokalvalet i Köpenhamn.



S måste skrota folkhemsnostalgin och tilltala besvikna hipsters för att vinna, är uppmaningen från progressiva ledarsidor och tankesmedjor.

Fan tro’t.

S vinner valet med arbetare

De senaste åren tycks S-partiet ha återuppbyggt stödet i arbetarklassen. I gruppen LO-medlemmar har Andersson gått från 37 till 45 procent mellan våren 2022 och 2025, enligt SCB:s partisympatiundersökningar. Och även om det finns många besvikna hipsters är arbetarna fler.

Läsåret 2025/26 valde 39 procent av de 133 000 elever som sökte till gymnasiet ett yrkesprogram i första hand – den högsta siffran på femton år. El- och energiprogrammet är det populäraste förstahandsvalet, med fordons- och transportprogrammet på andra plats. ”Blue-collar comeback” finns på riktigt.

Sedan arbetarna gick åt höger för 20 år sedan har det varit omöjligt att bygga en majoritet för vänsterpolitik i Sverige. Kan Socialdemokraterna vinna dem åter nästa år kan allt bli annorlunda.