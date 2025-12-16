Har du gjort som miljoner andra kunder? Köpt prylar på sajten Fyndiq. Företaget med sloganen: Fynd du kan lita på. Och med löftet att bli den första lågprisaktören som är schyssta mot klimatet.

Giftiga leksaker ”perfekt present till baby”

Men ett antal varor från företaget innehåller höga halter av gift. Bland annat leksaker som marknadsförs som perfekta presenter till babys.

Det visar de anmälningar om brott som Kemikalieinspektionen skickat in till åklagare under året. Många av varorna skickas direkt från Kina till kunderna.

– Vi ser att dessa varor oftare innehåller farliga och förbjudna ämnen än produkter som säljs via företag inom Europa, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Varor från Fyndiq med förbjudna halter gift:

Barns lilla Bobby, sjöjungfrudocka Plastmaterial i dockans huvud innehåller för höga halter av ftalaten DEHP, som kan skada vår förmåga att få barn. Ftalater är också hormonstörande, vilket kan leda till problem med ämnesomsättning, diabetes och sömnsvårigheter. Små barn och foster är extra känsliga. Läs mer

Barn Musikaliskt Piano Beskrivs som en pedagogisk leksak, och en perfekt present till baby. Lödningar på kretskortet innehåller 77 viktprocent bly. Enligt lag får det max vara 0,1 viktprocent. Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga. Läs mer

Lugnande Uttern Beskrivs som ångestlindrande och en baby-leksak. Lödningar på kretskortet hade för höga halter bly. Produkten innehåller också kadmium som är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer. Läs mer

Racing Sport Leksaksbil med led-lampor Lödningar på kretskort innehöll upp till 65 viktprocent bly. Läs mer

19 miljoner produkter att kontrollera

Ovan listas några av de giftiga varor som Fyndiq har anmälts för bara i år. Ett tiotal till finns dokumenterade.

Fyndiq är en marknadsplats med 19 miljoner produkter från ett tusental olika försäljare. Problemet med upplägget är att det är den som importerar varorna som ska ta ansvar för att produkterna uppfyller alla säkerhetsregler.

Men här skickas varorna direkt till kund istället för genom exempelvis en e-handlare inom EU, som då är ansvarig importör.

Billigare med giftiga ämnen

Det finns flera anledningar till att billiga kinesiska varor innehåller många förbjudna ämnen.

– De här ämnena kan vara billigare att använda än alternativen som finns. Och de kan också vara bra tekniskt sätt att använda. I Kina har de har de inte lika hårda regler utan vi ser att de här ämnena fortfarande förekommer i produktionen, säger Frida Ramström.

Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Fyndiq har också anmälts för att sälja naftalen-kulor mot insekter. Naftalen är förbjudet i EU och kan orsaka långsiktiga skador på organ och nervsystem och är misstänkt cancerframkallande.

Har anmälts för brott nio gånger

Företaget har inspekterats av Kemikalieinspektionen flera gånger. Åtalsanmälningar för giftiga prylar eller otillåtna bekämpningsmedel har lämnats in av myndigheten totalt nio gånger sedan 2020. I flera fall har företaget dömts till böter.

Kemikalieinspektionen menar i sina anmälningar att de upprepade brotten visar att företaget medvetet struntar i att ta fram kontrollrutiner.

– Vi håller inte med om det. Samtidigt vill vi erkänna att våra tidigare rutiner inte alltid varit tillräckliga. Det har dock aldrig funnits någon avsikt att bryta mot regelverket. Vi har tagit ansvar och hanterat varje ärende noggrant, säger Fredrik Norberg, vd för Fyndiq.

Fredrik Norberg, vd för Fyndiq.

Övervakar med AI

Han säger att det är en utmaning att kontrollera de miljontals artiklar som laddas upp av olika försäljare. Därför har de skärpt kraven på försäljare och infört löpande övervakning.

– Här spelar AI en central roll. Våra system analyserar produktinformation, bilder och flaggar automatiskt avvikelser, vilket gör att vi kan hålla hög kvalitet trots mängden produkter.

Kan man lita på att era leksaker under Sveriges julgranar i år är giftfria?

– Barns säkerhet är helt centralt för oss och leksaker är därför ett av våra mest reglerade produktområden. Handlare som bryter mot våra krav, riktlinjer eller avtal riskerar både vite och avstängning från plattformen.

– Säkerhetsnivån för leksaker är betydligt högre i dag och vår målsättning är att våra kunder ska kunna känna trygghet med de leksaker som hamnar under årets julgranar, svarar Fredrik Norberg.

Stora lågpriskedjor i topp

Fyndiq är inte ensamt om att hamna på Kemikalieinspektionens radar.

Förra året gjorde Arbetet och Handelsnytt en granskning som visade att flera stora kedjeföretag återkommande sålt giftiga varor.

I topp över de som fått flest anmälningar om brott låg Dollarstore, Jula, XXL, Rusta, Normal och Biltema.

Det handlade om höga halter bly i elektronik, om plastsaker som innehöll hormonstörande ftalater och kadmium som kan ge allt från cancer till benskörhet. En gemensam nämnare är att prylarna oftast importerats från Kina.

700 000 giftiga leksaker stoppade

Barn är extra känsliga mot kemikalier. Därför har EU beslutat om hårdare regler och fler ämnen som kommer att förbjudas i leksaker. Reglerna börjar dock inte gälla förrän 2030. Tills dess fortsätter giftiga leksaker att strömma in till jul.

Tullverket uppger att de stoppat rekordmånga artiklar som varit på väg in till Sverige, runt 700 000 – majoriteten leksaker, gosedjur och barnlampor.

Så hur ska man undvika giftiga leksaker under granen?

– Jag tycker man ska köpa dem från välkända, seriösa företag som finns inom EU. Om man köper på nätet kan man kolla om det är lång leveranstid, då är det ganska säkert att de kommer direkt utanför EU. Köp från kända varumärken, undvik det allra billigaste och satsa mer på kvalitetsprodukter, säger Frida Ramström på Kemikalieinspektionen.

Lågprisaktörerna åker dit igen

När Arbetet och Handelsnytt går igenom alla Kemikalieinspektionens anmälningar om brott 2025 återkommer flera av kedjorna från vår tidigare granskning.

Biltema Biltema har blivit anmälda för att ha sålt en livsfarlig vara utan barnskyddande kork. Det handlade om en paraffinlösning med varningstexten ”Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna”. De anmäls även för att inte ha varningsmärkning på glykol som kan vara skadlig vid förtäring, skada organ eller explodera. Även på en ättika saknades helt varningsmärkning trots att den kan orsaka allvarlig ögonirritation och hudirritation. Biltema skriver i en kommentar att berörda produkter togs bort eller åtgärdades och att de tar frågorna på stort allvar. ”Vi arbetar löpande för att våra produkter ska vara säkra och korrekt märkta.” Läs mer

XXL Sport & Vildmark Anmäls för att ha sålt en uppladdningsbar ficklampa där lödningen innehöll över 40 viktprocent bly. Högsta tillåtna viktprocent är 0,1. Lampan var dessutom CE-märkt trots att den inte uppfyller kraven. XXL säger i en kommentar att de stoppade försäljningen av lampan och hade en dialog med leverantören om att de ska se till att det inte händer igen. Läs mer

Dollarstore AB Toppade listan över flest anmälningar i vår tidigare granskning. Företaget har denna gång anmälts för att ha sålt de kemiska produkterna Neutral tvättmedel och Vamoosh Pet hair dissolver utan märkning på svenska. Dollarstore svarar i en kommentar att de stoppade försäljningen av varorna tills dess att de fått nya etiketter. ”Vårt fokus framåt är att säkerställa att liknande brister inte uppstår igen genom ännu tydligare kravställning och uppföljning mot leverantörer”, skriver Staffan Norell, Quality Manager. Läs mer