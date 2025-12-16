Efter lagändringen – mer än två med jobb utvisas varje dag
Sedan regeringen ändrade regler för arbetstillstånd den 1 april har runt 650 personer fått utvisningsbeslut. Nu riskerar ytterligare tusentals att tvingas lämna landet – trots att många av dem är efterfrågade på arbetsmarknaden.
Den första april ändrade regeringen reglerna för arbetstillstånd. Bland annat slopades det så kallade ”spårbytet” – som tidigare gjort det möjligt för personer med nekad asyl att få uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige.
Sedan dess har runt 650 personer fått ett utvisningsbeslut, enligt Migrationsverkets statistik. Av de ärenden myndigheten prövat när det kommer till förlängning av arbetstillstånd för personer som tidigare haft det tack vare spårbytet har två tredjedelar fått avslag.
Det motsvarar i snitt 2,6 personer per dag, räknat från 1 april till och med 1 december.
Tusentals fler riskerar utvisning
Utöver de drygt 1 000 personer som hittills fått beslut kan ytterligare 2 600 beröras av de nya reglerna – en siffra som i mars, inför att spårbytes skulle avskaffas, uppskattades vara 4 700.
Att siffran ändrats beror på de individuella val de berörda personerna tagit sedan den 1 april, de kan till exempel ha valt att lämna landet när deras tillstånd gått ut eller sökt nytt på andra grunder än spårbyte. Det säger Vera Björk som är presskommunikatör på Migrationsverket.
– Det här är mycket rörig materia och svårt att göra detaljerad statistik på. Det är också alltid svårt att göra statistik över individers möjligheter till olika val, säger hon.
Ett arbetstillstånd gäller i två år och kan sedan förlängas. Majoriteten av de som kan påverkas av att spårbytet tagits bort är enligt Migrationsverket personer som inom två år kommer att behöva ansöka om förlängning – och då riskerar att inte få ett nytt tillstånd.
Efterfrågade arbetare i riskzonen
Samtidigt rapporterar media återkommande om personer som sedan flera år tillbaka varit både etablerade, efterfrågade och uppskattade på arbetsmarknaden. En av de Kommunalarbetaren tidigare skrivit om, som riskerar utvisning, är vårdbiträdet Dure Duchada i Harads utanför Boden.
Aftonbladet har frågat Migrationsverket om varför så många etablerade utvisas just nu. Svaret handlade just om det slopade spårbytet och det höjda lönekravet.