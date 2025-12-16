Montörerna fick inte veta att upp­gifterna kunde samlas in elektroniskt och facket menade att det handlade om övervakning, och ville att Arbetsdomstolen skulle reda ut om Imtech brutit mot personuppgiftslagen och kränkt montörernas personliga integritet.

Det hela togs till Arbetsdomstolen, men det blev aldrig någon dom, eftersom domstolens ordförande menade det fanns jäv bland ledamöterna då flera av fackens ledamöter i AD också satt i styrelsen för LO-TCO rättsskydd.

I stället slutade det hela med en förlikning.

Arbetsgivarnas skyldigheter utökades

I det nya installationsavtalet som tecknades under 2016 utökades reglerna för arbetsgivarens skyldigheter angående elektroniska övervakningssystem.

Bland annat så att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet med facket vid införande av, eller väsentligt förändrande av syftet med, sådana system.

Bertil Dexberger är i dag pensionär, och säger att han tycker att det var värt att driva ärendet, trots att det slutade i en förlikning.

– Jag tycker fortfarande inte att de ska kunna kolla var vi montörer är någonstans, i så fall ska det vara med vårt goda minne, tycker jag.