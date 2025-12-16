Efter en olycka kunde inte Camilla Strid jobba kvar på äldreboendet. Då valde hon att plugga till resurspedagog och jobbar idag på en förskola tillsammans med sin hund. Men vägen dit har inte varit rak.

Det här avsnittet av Kneget handlar om att byta bana – mitt i karriären. Om vilken hjälp som finns att få, hur du kan få dina studier betalda och vilka fallgropar som kan undvikas. Och så hälsar vi på Camilla och hennes hund Snow på förskolan i Alsen.