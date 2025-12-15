Vad tycker du om att jobba på julafton?

Ida Schwarz, 25 år, säljare H&M

Ida Schwarz

– Förr var det jobbigare, man missade familjen som var på besök. Nu när jag är äldre missar jag bara julfrukosten, det är inte hela världen.

Hur är stämningen i butiken?

– Vi myser och dricker glögg. Det är en skön stämning, alla är glada. I personalrummet finns lussekatter, pepparkakor och julmust, det är obligatoriskt. Och så massa kaffe eftersom vi börjar tidigt, klockan sju, vi förbereder rean. Vi som jobbar klär upp oss lite, smyckar oss med jul. Man kan ha diadem med renhorn, örhängen, sånt som är juligt.

– Det brukar vara en del att göra för folk vet att vi börjar med rean. Ganska många passar också på med sista minuten köp: ”Oj, strumpebyxan är trasig”.

Anton Tillgren, 26 år, säljare Clas Ohlson

Anton Tillman.

– Jag har inget emot det. Jag ska såklart jobba i år. Har gjort det alla julaftnar. Det har bara blivit så med schemat. Men sen ser jag fram emot att komma hem och kolla Kalle Anka. När vi kommer på morgonen packar vi upp varor och spelar julmusik på hög volym. Det är lite mysigt. Sen hjälper vi egentligen bara kunderna, kan vara lite små stressigt, de vill ha det där sista.

Får ni någon extra julig fika?

– Vi har ingen speciell fika på julafton. Det brukar ändå alltid finnas frukt, bullar och kakor här. Men vi får en julgåva av företaget. Ett presentkort så vi kan handla i butiken, tror det brukar vara på 500 kronor.

Josefine Andersson, 33 år, säljare Dogman and Friends

Josefine Andersson

– Jag ska inte jobba på julafton i år. Jag prioriterar annorlunda nu när jag har barn. Nu känns det viktigare att vara ledig på julen. Jag har jobbat en julafton sedan jag började här.

– Just Julafton är ganska lugn hos oss. Men vi har jättemycket att göra dagen innan. Det är ganska mysigt. Alla kommer in och ska köpa något gott till sina älsklingar. Vi brukar också ha något extra gott till hundarna som kommer in i butiken.

Har ni något gott till personalen?

– Runt juletid finns det alltid pepparkakor och lussebullar i fikarummet. Det blir ingen speciell fika, vi är få som jobbar här så vi är mest i butiken.

Lotta Bergqvist, 53 år, säljare Bengtssons mens wear

Lotta Bergqvist.

– Jag jobbar inte på julafton. Men Lill julafton, dagen före. Jag har inte jobbat någon jul än, jag började i våras. Att jobba känns bra, det är kul med kundmötet, slå in julklappar. Det är alltid någon kund som ska ha det där sista som måste inhandlas. Alla kan inte handla på nätet. Det är nåt med den här personliga servicen, eller hur.

Vad är Lilljulafton?

– Lilljulafton här i Skåne är uppesittarkväll, skinkan ska in i ugnen, man gör klart alla förberedelserna. En del firar den 23, men ena familjen och den andra på julafton. Jag firar båda dagarna. Jag jobbar 10–18 på Lill julafton när jag slutat ska jag fira jul med mina fyra barn.