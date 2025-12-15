Stal laddboxar från jobbet för en halv miljon

Installatören tillbringade förra året med att fylla sin tjänstebil med laddboxar och andra varor från sin arbetsgivare för att installera dessa ute hos företagets kunder.

Men en del av laddboxarna sålde han vidare, för en billigare peng än vad marknadsvärdet var.

Installatören blev dock påkommen och greps, misstänkt för grov förskingring.

Över 570 000 kronor

Nu har domen fallit.

Domstolen skriver i sin dom att med hänsyn till det sammantagna värdet av laddboxarna installatören tagit från sin arbetsgivare: över 570 000 kronor, och då han ”systematiskt har utnyttjat sin anställning” ska brottet bedömas som grovt.

Installatören döms att betala tillbaka kostnaden för laddboxarna och övrigt material han tagit till sin arbetsgivare, samt till skyddstillsyn och samhällstjänst i 220 timmar.