Artikeln i korthet Under 2024 ökade Clas Ohlsons vd Kristofer Tonströms inkomst med 104 procent, vilket gav honom nästan 1,5 miljoner kronor i månaden. Samtidigt fick en del av företagets vanliga anställda sänkta löner.

Flera av de högsta cheferna i Svensk Handels styrelse fick stora lönelyft. Nio av de 19 ökade sina inkomster med över 20 procent under 2024. Butiksanställda fick nöja sig med en 3,9 procentig löneökning, vilket i genomsnitt resulterade i 1 100 kronor mer i månaden.

Mios vd Björn Lindblad tjänade mest 2024 med en årsinkomst på 19,8 miljoner.

Bonussystem uppmuntrar ofta kortsiktiga beslut istället för ett ledarskap som gynna företag på lång sikt. Att vd-lönerna drar ifrån minskar också de anställdas lojalitet, varnar facket.

Förra året tjänade Clas Ohlsons vd Kristofer Tonström 17,4 miljoner kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som året innan.

Med en ökning på 104 procent är han den toppchef i arbetsgivarorganisationen Svensk Handels styrelse som haft bäst inkomstutveckling 2024.

– Det är ju helt sinnessjukt! Särskilt med tanke på att man sänker lönerna här med flera tusen kronor i månaden och tar bort förmåner även för dem som jobbar i butik, säger Ann Hasselberg, klubbordförande för Handels på Clas Ohlsons lager i Insjön.

Där förlorar de anställda upp till 5 000 kronor i månaden på ett nytt lönesystem som Clas Ohlson har drivit igenom.

Samtidigt ökade vd:ns inkomster med 741 000 i månaden förra året. Han tjänade nästan 1,5 miljoner kronor en genomsnittlig månad.

– Helt galet, när de flesta anställda har svårt att få det att gå ihop varje månad. Många kan inte leva på sin lön, säger Ann Hasselberg.

Ann Hasselberg är klubbordförande på Clas Ohlsons lager i Insjön.

Rejäla lyft i toppen – sämre i botten

Varken Kristofer Tonström eller Clas Ohlson vill svara på Handelsnytts frågor.

Niklas Carlsson, kommunikationschef, hänvisar till att alla uppgifter om vd:ns lön finns i företagets årsredovisning.

”Där framgår att ökningen till stor del beror på ökat utfall för rörlig ersättning, som i sin tur bygger på prestation, resultat och aktiens utveckling.” skriver han.

Kristofer Tonström är inte den enda handelsdirektören som kan glädja sig åt rejäla inkomstlyft under 2024.

Det här är Svensk Handels styrelse Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som samlar arbetsgivare inom handeln. Styrelsen består av 19 personer: 18 ledamöter från olika medlemsföretag och Svensk Handels vd. Läs mer

Nio av de 19 toppcheferna i Svensk Handels styrelse har ökat sina sammanlagda förvärvsinkomster med mer än 20 procent under 2024.

I genomsnitt fick de i styrelsen 98 200 kronor mer i månaden per person.

De butiksanställda fick efter vårens tuffa avtalsförhandlingar nöja sig med 3,9 procent i ökning, eller i genomsnitt 1 100 kronor i månaden för en heltidsanställd.

Bonusar kan skada företag

Skillnaden får facket att se rött.

– Det är givetvis inte rimligt! De sa att våra krav i avtalsförhandlingarna var oansvariga och helt uppåt väggarna, men själva är de helt fjärmade från verkligheten, säger Stefan Carlén, chefsekonom på fackförbundet Handels.

Att en stor del av direktörernas inkomstökningar beror på rörliga ersättningar och bonusar gör det inte bättre, enligt Stefan Carlén.

– Forskningen visar att det kan vara direkt skadligt med bonusar. Det uppmuntrar till kortsiktigt tänkande.

– De här ofattbara beloppen sticker i ögonen på de anställda. Lojaliteten försvinner och det skadar också företagen.

Mios vd: ”Jag har en bra lön”

Clas Ohlsons vd är ändå inte den som tjänar mest i Svensk Handels styrelse.

Bäst betald förra året var nämligen Mios vd Björn Lindblad. Han tjänade sammanlagt 19,8 miljoner, eller nästan 1,7 miljoner i månaden.

– Jag har en bra lön, konstaterar han.

Att hans inkomst ökade med 6,3 miljoner förra året beror på ett långsiktigt bonusprogram som han betalar förmånsskatt för under 2024, men som ger utdelning först längre fram, säger han och tillägger att själva lönen inte ökat särskilt mycket.

Trots att han själv tjänar miljoner på bonusprogram håller han med Stefan Carlén om att de inte alltid är nödvändiga.

– Det är styrelsen som beslutar vilka ersättningar de vill ge. Pengar är inte mitt yttersta driv. Jag drivs av att bygga konkurrenskraftiga företag och förbättra kundupplevelsen.

Skulle du göra ett lika bra jobb utan miljonbonusar?

– Ja, min främsta drivkraft är att bygga starka företag som skapar sysselsättning och genererar mycket skatt så att vi kan bygga en stark välfärd med bra skolor och sjukvård. Jag gillar när barnen kommer hem och har haft det bra i skolan och när mina föräldrar får den vård de behöver.

I oktober i år hölls demonstrationer i Insjön mot lönesänkningar för personalen på Clas Ohlson.

Anställda fick sänkt inkomst

Samtidigt som Björn Lindblad ökade sin inkomst kraftigt fick ett tiotal anställda på Mios butik i Stockholm city sänkt inkomst när deras arbetstid drogs ner i en så kallad hyvling.

Björn Lindblad säger att det var nödvändigt då just den butiken inte är lönsam utan måste stöttas av den övriga koncernen.

– Över tid måste ett bolag vara lönsamt och det är mitt ansvar som ledare att se till att bolaget mår bra.

Att direktörerna i Svensk Handels styrelse fick så mycket större inkomstökningar än de anställda de leder, är inget han har några synpunkter på.

Han säger att varje företag har sin egen styrelse som fattar beslut utifrån vad de tror är bäst för företaget.

– Man ska också komma ihåg att ersättningarna varierar. I år ökade det mycket för mig, nästa år kommer det att bli mindre.

Sänkt inkomst med 31 procent

De flesta i Svensk Handels styrelse har fått goda inkomstökningar, men det gäller inte alla.

Fyra av de 19 tjänade mindre 2024 än 2023. En förklaring är just att de fått stora bonusar året innan.

Det gäller till exempel Liv Forhaug, vd på Martin&Servera vars inkomst minskade med 31 procent under 2024.

Skillnaderna är också stora när det gäller hur mycket vd:arna tjänade. I genomsnitt tjänade direktörerna i Svensk Handels styrelsen nästan 6,4 miljoner om året, eller 531 200 kronor i månaden.

I botten av styrelsens inkomstliga fanns Kicki Kopsch vd för Y. Carlstedt. Hon tjänade 412 500 kronor 2024 vilket motsvarar 34 375 kronor i månaden, enligt Skatteverkets uppgifter.

En vd tjänar som 55 butiksanställda

I andra ändan finns alltså Björn Lindblad på Mio som tjänade lika mycket som 55 heltidsanställda i butik och Kristofer Tonström som fick lika mycket som 48 butiksanställda.

– En väldigt sned fördelning som visar hur man värdesätter oss arbete, säger Ann Hasselberg i Insjön.

– Det är en skev samhällsutveckling. Utan oss arbetare hade det inte varit möjligt för företagen att göra såna vinster att de kan betala de här vd-lönerna, men vårt arbete verkar inte betyda något alls.

Så gjorde vi granskningen Vi har jämfört den fastställda förvärvsinkomsten 2024 och 2023 för de personer som sitter i arbetsgivarorganisationen Svensk Handels styrelse i december 2025. Inkomsterna kan komma från den tjänst de har i dag, eventuella sidouppdrag och från tidigare uppdrag om de bytt jobb under de aktuella åren. Förvärvsinkomsten består till allra största del av lön och ersättningar från tjänst. Även ersättningar som sjukpenning räknas dock in. Kapitalinkomster ingår inte. Läs mer

Så mycket tjänar topparna i Svenska Handels styrelse {{count}} träffar Sök i tabell Namn Företag Inkomst 2024 Förändring Befattning, tillträde Björn Lindblad Mio 19 806 100 47% Vd, 2013 Kristofer Tonström Clas Ohlson 17 413 600 104% Vd 2021 Nina Jönsson Ica-gruppen 12 816 900 34% Vd, maj 2023 Göran Westerberg Rusta AB 10 383 800 24% Vd, 2012 Liv Forhaug Martin & Servera 10 351 000 -31% Vd, 2019 Simone Margulies Axfood 9 098 700 30% Vd 2024, tidigare vd för Hemköp Ann Carlsson Meyer Systembolaget 7 861 600 5% Vd 2022 Elisabeth Peregi Kappahl 7 136 700 39% Vd 2019 Monika Magnusson Apoteket Hjärtat 4 977 100 25% Vd, 2022 Charlotte Nordén Cellbes 3 801 300 34% Vd 2016 Anders Torell Coop Sverige 3 472 100 12% Vd, november 2024 Sofia Larsen Svensk Handel 3 111 900 0% vd 2022 Henrik Kroon Hennes & Mauritz 2 685 900 19% Chef för affärsutveckling, tidigare chef för H&M Move Rickard Lyko Lyko Sverige 2 669 500 -16% Vd Emma Pålsson Bygghemma 2 248 900 -14% Vd 2022 Anders Görling Ikea svenska försäljning 1 490 700 -5% CFO (Ekonomichef) Thomas Axelsson Hages Radio TV 766 900 5% Vd Magnus Wassén Wassén Livs 614 000 45% Ägare Ica Nära Norrviken Kicki Kopsch Y.Carlstedt AB 412 500 2% Vd Inkomstuppgifterna gäller fastställd förvärvsinkomst och är hämtade från Skatteverket. Visa hela tabellen