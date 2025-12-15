”Lösningen stavas solidaritet!”

Demokratin och folkrörelserna är under systematisk attack – i världen, i Europa och alltmer även i Sverige. Vi kan alla se hur högerauktoritära krafter steg för steg flyttar gränserna för vad som är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Fackföreningsrörelsen, folkbildningen och andra delar av arbetarrörelsen blir direkta måltavlor när regeringar försöker försvaga sina politiska motståndare. Det som sker är ingen slump.

Arbetarrörelsen är den organiserade politiska kraft som historiskt kunnat bryta högerns maktmonopol och bära fram frihet, jämlikhet och social rättvisa. Därför ser man oss som huvudfienden som steg för steg ska splittras och försvagas.

Fackföreningsrörelsen är nästa mål

I Sverige har Tidöregeringen tagit tydliga steg i den riktningen. Genom att misstänkliggöra civilsamhällets organisationer, försvaga folkbildningen och förändra biståndspolitiken gör man det svårare för fackliga och demokratiska rörelser att verka – både här hemma och i världen.

Planen i Timbros och SD:s strategi Kommandohöjderna och i Tidö 2.0 är också glasklar. Fackföreningsrörelsen är nästa mål för deras attacker.

Vi på Olof Palmes Internationella Center, arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell solidaritet, har redan drabbats av deras systematiska arbete. Nedskärningarna i internationellt stöd till civilsamhället och fackföreningsrörelsen slår direkt mot arbetare i länder där organisering redan är livsfarlig.

Fackliga mördas varje år

I Colombia mördas fackliga ledare varje år. I Myanmar och Belarus sitter tusentals fackligt aktiva i fängelse. I eSwatini utsätts fackrepresentanter för trakasserier, godtyckliga avskedanden och i våld.

När Sveriges regering väljer att tysta våra samarbetspartners röster för demokrati, mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, försvagas också våra egna rättigheter.

Vi i arbetarrörelsen har alltid förstått sambandet mellan demokrati, trygghet och facklig organisering. När rätten att organisera sig hotas, när medier tystas och civilsamhället pressas tillbaka, följer snart också försämrade arbetsvillkor och ökat förtryck.

Den utvecklingen ser vi redan i flera europeiska länder – Ungern, Italien, Finland – där högerregeringar attackerar fackföreningarnas rätt att verka och påverka politiken.

Vi måste stå upp för vår demokrati

Vi måste nu tillsammans stå upp för det som byggt vår demokrati och vår välfärd: fria fackföreningar, folkrörelser och solidaritet över gränserna. När Palmecentret tillsammans med svenska fackförbund stöttar kollegor i andra länder handlar det inte om välgörenhet – det handlar om gemensamma intressen.

För varje arbetare som tystas i Belarus och för varje facklig ledare som fängslas i Filippinerna försvagas också våra egna möjligheter att försvara demokratin och anständiga villkor i den globaliserade värld vi lever.

Arbetarrörelsens styrka har alltid legat i solidariteten. Det är när vi ser varandra – som arbetare, som människor, som medborgare i en gemensam värld – som förändring blir möjlig. Därför måste vi nu tillsammans stå upp mot regeringens försök att splittra oss.

Vi backar inte

Vårt svar måste vara tydligt: vi backar inte. Vi står tillsammans – här hemma och globalt. Det handlar inte bara om andras liv, utan om vår gemensamma framtid.

Demokratin, facket och folkbildningen är inte problem – de är lösningen.

Och lösningen stavas, nu som tidigare, solidaritet.

Oscar Ernerot Generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center

