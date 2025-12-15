Beslutet om förhandlingar om kortare arbetstid skulle enligt LO:s ledning fattas före årsskiftet. Denna deadline var enligt avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä nödvändig för att ha möjlighet att begära centrala förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Om sådana ska genomföras före nästa avtalsrörelse behöver de komma igång under vintern/våren 2026.

Knäckfrågor kvar

LO:s styrelsemöte i dag, måndag, kommer dock inte att fatta något beslut i frågan, uppger pressekreteraren Jens Lundberg före mötet.

– Frågan står på dagordningen, men vissa knäckfrågor är kvar att lösa, säger Jens Lundberg.

Betyder det att alternativet med centrala förhandlingar är uteslutet?

– Det är inget det pratas om. Det gäller att hitta en kompromiss som alla kan ställa sig bakom, säger Jens Lundberg.

Han säger att LO:s beslut väntas någon gång efter jul- och nyårshelgerna.

Klyfta inom LO

Konfliktlinjerna inom LO-familjen kring arbetstidsfrågan är kända. Industrins fackförbund, med IF Metall i spetsen, vill slå vakt om den arbetstidsförkortning man steg för steg förhandlat sig till sedan 1990-talet. Samtidigt värnar man industrins roll som norm för lönebildningen.

Fackförbund inom tjänstesektorn, som Kommunal, Handels, Transport och Seko, vill se en förkortning av veckoarbetstiden som alla får del av.

I många av tjänstesektorns branscher bedöms kostnaderna för arbetstidsförkortning bli högre än i industrin. Därför är det svårt att uppnå lika stor förkortning av arbetstiden i vanliga avtalsförhandlingar, där industrins ”märke” sätter ramarna för vad övriga fackförbund kan få ut. Statliga Medlingsinstitutet medverkar normalt till att upprätthålla normen.

Arbetsgivarna säger nej

Till saken hör att Svenskt Näringsliv, genom vice vd Mattias Dahl, tydligt sagt nej till både allmän arbetstidsförkortning och centrala förhandlingar om saken.

Det mesta tyder därför på att LO-förbunden trots allt blir hänvisade till att driva sina krav på förkortad arbetstid i avtalsrörelsen 2027.

Ingen företrädare för LO:s medlemsförbund som Arbetet tillfrågat ville på måndagen kommentera frågan offentligt.