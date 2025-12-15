”Jag har fått nog av sveket mot de äldre – nu lämnar jag hemtjänsten”

I morse klev jag upp kl. 05:00 för att väcka min stela kropp med ett varmt bad, innan jag började ett sju timmar långt arbetspass inom hemtjänsten i Södertälje.

Jag skriver detta för att dela med mig av mina känslor – oavsett vilka som står på min sida. Efter dagens erfarenheter har jag fått nog.

Jag vill egentligen fortsätta för alla fina brukare jag tar hand om, men det jag har sett och fått göra sedan jag började i äldreomsorgen i somras räcker för att förstå hur mycket som är fel.

De äldre får inte sin mat

Arbetet inom hemtjänsten innebär allt från att fixa frukost, lunch eller middag, till att byta blöjor, duscha och se till att brukarna är rena. Det är samma omsorg som man ger ett litet barn.

Vissa är klara i huvudet, andra är dementa. Många saknar helt anhöriga – inga barn, släktingar eller någon som kan stötta dem.

När jag kommer hem till vissa kunder saknas ofta matvaror som de beställt – smör, kaffe, pålägg eller annan mat.

Hur kan det vara möjligt? Vem ser till att Elsa får det hon faktiskt har beställt? Hur ska jag kunna laga frukost till henne när varorna inte finns?

Alla behöver omsorg och värdighet

Mitt hjärta har gråtit många gånger hos dessa människor. Jag är stark och kan vara bestämd, jag får de äldre att kliva upp ur sängen även när de inte vill. Men hur många av oss orkar göra det?

Hur många nöjer sig med att skriva en anteckning: “Elsa ville sova idag” – i stället för att hjälpa henne upp, byta blöjan och se till att hennes grundläggande behov enligt Maslows behovstrappa blir tillgodosedda?

Alla människor behöver mat i magen, känsla av livskvalitet och en mening med att vilja kliva upp varje dag. Luft, vatten och syre räcker inte – vi behöver också omsorg, värdighet och mänsklig kontakt.

Jobbar gratis en halvtimme varje morgon

Varje morgon behöver jag lägga 30–45 minuter på att hämta ut nycklar ur larmskåpet innan mitt pass börjar. Den tiden gör jag på min egen bekostnad – utan ersättning.

Orsaken är att larmpärmen saknar ordentlig struktur. Nycklarna ligger i nummerordning, medan jag på telefonen får upp mitt arbetspass i bokstavsordning.

Som administratör med 43 års erfarenhet kan jag inte förstå hur det kan vara så oorganiserat. Det borde inte vara svårt att få ordning.

Jag sa: Ta bort mig från hemtjänsten

Så i dag gick jag in till bemanningsservice och sa: ta bort mig från hemtjänsten, jag står inte ut i denna stress. Står inte ut med att inte kunna göra mitt jobb som jag önskar.

Jag hoppas att ni alla som läser det här är tacksamma över varje dag ni vaknar och kan ta hand om er själva, då ni kan laga eran egen goda mat. Njut av varje timma.

Detta krävs för förändring

Äldreomsorgen behöver:

Införa ett logiskt system för nyckel- och larmhantering så att personalen inte tvingas arbeta på sin fritid på grund av ett oorganiserat system.

Ansvariga måste garantera att beställda livsmedel alltid finns på plats hos brukarna, så att personalen kan utföra sitt uppdrag och tillgodose de äldres grundläggande näringsbehov.

Justera schemaläggningen och öka personalresurserna så att medarbetarna ges tillräckligt med tid för att leverera värdig omsorg, social kontakt och möjligheten att laga hemlagade måltider i stället för att tvingas stressa.

Monica Henriksson vårdbiträde (har tidigare arbetat som administratör i många år), Södertälje