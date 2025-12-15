Artikeln i korthet Byggbranschen har länge haft problem med löneslaveri och utnyttjande av migrantarbetare, vilket har lett till nätverket NFSB:s bildande. Nätverket syftar till att erbjuda lösningar för att främja en sundare och mer rättvis konkurrens i branschen.

Martin Gadd från Veidekke betonar betydelsen av att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och facklig anslutning, samt att minimera risker och associationer med fusk för företagen.

Förslagen från NFSB inkluderar åtgärder kring löner, skatter och begränsning av underentreprenörsled.

Nätverket understryker vikten av att genomföra systematiska kontroller och att samarbeta med fackliga organisationer för att få bukt med oegentligheter. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Att byggbranschen brottas med många komplexa problem är knappast någon nyhet. Arbetet har tidigare skildrat löneslaveri, våld och utnyttjande av migrantarbetare bland annat i serien Byggfusket.

Den omtalade hissolyckan i Sundbyberg då fem byggarbetare miste livet är ett annat tragiskt exempel som ringar in branschens stora utmaningar.

I ett nytt nätverk bildat av byggbolagen själva kallat NFSB (Nätverket för seriösa byggare) skriver man under på problembeskrivningen. Nätverket presenterar även ett gäng förslag på åtgärder för en sundare bransch.

Byggchefen: ”Vill ta ansvar för medarbetare och samhället”

Enligt Martin Gadd, koncernchef på byggjätten Veidekke, handlar det i grund och botten om att säkerställa en konkurrens på lika villkor.

– Att starta det här nätverket är ett sätt att ta ansvar både för våra medarbetare, för samhället och för branschen. Men vi vill också riskminimera för oss och våra kunder. Vi vill helt enkelt inte sätta oss i sits där vi blir associerade med fusk och oegentligheter, säger Martin Gadd till Arbetet.

Förslagen summeras i en lista på totalt 13 punkter. Den tar upp alltifrån att säkerställa så kallade samordningsnummer för utländsk arbetskraft, ett slags alternativ till svenskt personnummer, till att begränsa underentreprenörsled och att uppmuntra migrantarbetare att ansluta sig till facket.

Rätt skatt och rätt lön

Fusket med löner, skatter och sociala avgifter lyfts särskilt fram som ett problemområde av Martin Gadd. Här finns både riktiga skurkföretag som medvetet och systematisk fuskar, men också de som egentligen kanske vill göra rätt men som inte har koll på reglerna.

– Rätt lön, rätt skatt, rätt sociala avgifter och i rätt land. Det är för mig är det grunden i det här så att konkurrensen kan bli rättvis. För att vi ska kunna få den kollen så är också frågan om underleverantörsled också väldigt viktig.

Förutom Veidekke har byggöfretag som SH Bygg, Brixly Bra Bygg och M3 Bygg medlemmar i nätverket. Stora aktörer som Skanska, Peab och NCC är än då länge dock inte med.

Byggbolagen har också skäl till att utöva ett visst mått av självkritik anser nätverket. Något som Martin Gadd skriver under på.

– Man kan alltid göra mer. Och vissa saker är svåra. Till exempel så vill vi ha samordningsnummer på 90 procent av alla som jobbar med ett projekt den första dagen. Det är inte lätt, säger han och fortsätter:

– Samtidigt tycker jag vi varit långt framme tidigt i de här frågorna. Vi utför kontroller av våra leverantörer, vi har max två underentreprenörsled och vi har skrivit handböcker till våra leverantörer om facket och den svenska modellen.

Ska göra mer egenkontroller

Att utöva egenkontroll är också en mycket viktig punkt säger Martin Gadd. Ett gott exempel på ett sådant kontrollsystem är Svensk Byggkontroll som startats på initiativ av Byggnads.

– Vi har ett jättebra samarbete med de fackliga organisationerna idag. Men vi vill göra ännu mer. I och med det här åtar vi oss att genomföra systematiska kontroller längs hela leverantörskedjan. Det är ett sätt att få förslagen omsatta i verkligheten.