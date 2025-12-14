Arbetsmiljöverket har riktat kritik mot United Parcel Service (UPS) i flera år för dåliga arbetsvillkor på bolagets godsterminaler i Sverige.

På terminalen i Järfälla upptäckte myndigheten brister redan 2019.

Bland annat tvingades anställda lyfta upp till 70 kilo tunga paket i trånga utrymmen – utan hjälpmedel som truckar och liftar. Genom att gång på gång göra tunga lyft över axlarna, långt ner vid golvet och i högt tempo utsätter de sig för ohälsosam belastning, enligt myndigheten.

Tog bolaget till domstol

Trots att Arbetsmiljöverket varit på flera inspektioner och skickat flera krav om förbättringar så har problemen kvarstått.

Vid en uppföljning flera år senare, 2024, konstaterade Arbetsmiljöverket att flera av de uppmärksammade problemen inte tagits om hand av bolaget. Då valde myndigheten att gå vidare till domstol.

Arbetsmiljöverket krävde först 1 miljon kronor av bolaget ifall de inte åtgärdar sina brister. Men UPS protesterade och påstod att de visst agerat, med ny utrustning och utbildning för personalen.

Förvaltningsrätten gav bolaget rätt till viss del, men påpekar samtidigt att en del av problemen finns kvar. Därför har domstolen nu dömt att UPS ska betala ett vite till staten, till halva värdet – 500 000 kronor.

”Det är helvetet här”

Anställda på UPS har flera gånger berättat för Arbetet om en arbetsmiljö präglad av extrem stress och orimliga arbetsvillkor.

– Det är helvetet här. Jobbet är tungt och repetitivt, beskrev skyddsombudet Maick Kofod arbetsmiljön på terminalen i Malmö hösten 2020 för Arbetet.

Förare uppger att de pressas att hinna över 100 stopp per dag i rostiga bilar med slitna däck – och beordras att registrera paket som ”kunden ej hemma” trots att de inte hunnit vara på adressen.

– Vi ljuger för kunderna. De vet om det och det gör många rasande. Jag förstår det. Många har ju till och kameror utanför sina hus i dag. De flesta har betalat frakt för att få dem hem till dörren, sa UPS-föraren Nuno Blomqvist till Arbetet 2023.

Utöver fallet på Järfällaterminalen har Arbetsmiljöverket tagit ärenden om dålig arbetsmiljö på UPS vidare till domstol i bland annat Mölndal och på Malmö airport – med krav om att betala viten för flera miljoner kronor.