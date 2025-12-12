De protesterande hade runt lunchtid samlats på Gustav Adolfs torg i Stockholm, bara ett stenkast från regeringskvarteren – för att rikta sina röster mot de som tagit beslutet.

– Jag hoppas på att det ska bli en knäpp på näsan hos regeringen, så de förstår att det här inte funkar, säger Robert Bomark som arrangerat manifestationen.

Han har tidigare jobbat som it-supporttekniker, men är arbetslös sedan två år tillbaka. I början fick han a-kassa, som senare övergick i aktivitetsstöd.

– Det är knepigt. Just nu får jag ut 12 000 och min hyra är på 11 000. Som tur är har jag en nära anhörig som kan hjälpa mig, annars hade jag inte klarat mig.

Robert Bomark som arrangerat manifestationen.

Beslutet som han och de andra protesterar mot handlar om den nya arbetslöshetsförsäkringen, där en konsekvens blir att aktivitetsstödet sänks för många.

Kan få ut 6 000 i månaden

Aktivitetsstöd är den ersättning man kan få som arbetslös när ens a-kassedagar är slut. I det nya systemet, som gäller från 1 oktober i år, kan aktivitetsstödet hamna på en miniminivå om 365 kronor per dag – omkring 6 000 kronor efter skatt i månaden.

Bland de som samlats på manifestationen fanns Helene Högberg Kessy, som varit arbetslös i fyra år. Att ha gått så länge utan jobb beskrev hon som “en ständig stress”.

– Det är ju för jävligt. Det är liksom en kamp varje dag. Det är ju inte så att man är arbetslös mellan 8 och 14, utan det är man ju dygnet runt, säger hon.

Även hon är en av de som fått sänkt ersättning enligt de nya reglerna.

– Nu i december kommer jag att få ut 12 280 kronor. Det kan ingen vuxen människa leva på.

Monica Höglund.

”Mest fika” på Arbetsförmedlingen

23‑åriga Monica Höglund deltog också i protesten. Trots sin unga ålder har hon varit inskriven på Arbetsförmedlingen från och till i flera år, berättar hon.

– Jag har fått lite småjobb här och där genom Arbetsförmedlingen, men de flesta har känts väldigt oseriösa. Bland annat i bemanningsföretag.

Hon beskriver insatser hos Arbetsförmedlingen som handlat om att “mest sitta och fika” eller lyssna på inspirationsföreläsningar. I stället hade hon önskat mer av praktik och arbetsträning – och en personlig kontakt som stöttat henne i arbetssökandet.

Hon blir provocerad när hon hör det pratas om att arbetslösa ska anstränga sig mer för att söka de jobb som faktiskt finns.

– Det är en konstig bild att det finns jättemånga jobb. Jag har inte sett det, och de arbetslösa jag träffar gör inte det.

Inte heller tror hon på idén att få fler att flytta på sig för att ta de jobb som finns på andra håll i landet.

– Det är ganska naivt. Vi är inte nomader. De flesta av oss är rotade någonstans, har en familj och ett sammanhang.

Dadgostar (V): Regeringen straffar arbetslösa

På manifestationen fanns ett antal toppolitiker från oppositionen, däribland Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Även hon riktade sig emot att ett stort problem skulle vara att arbetslösa inte tar de jobb som erbjuds.

– I dag går det minst fyra arbetssökanden på ett jobb. Det är inte fel på de som söker de få jobb som finns. Det är fel på regeringen och dess stödparti, sa hon.

Hon kom till manifestationen för att stötta initiativet, och uppmuntra till en folkrörelse mot regeringens arbetsmarknadspolitik som hon menar förvärrar arbetslösheten.

– De bedriver fel ekonomisk politik och straffar arbetssökande. Det skapar inte jobb, det skapar bara fler fattiga och fler jätterika.