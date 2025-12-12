Artikeln i korthet Sofie Wallin arbetar på Perukshopen i Stockholm där hon hjälper människor med håravfall på grund av olika orsaker, som sjukdom eller stress.

Jobbet ger henne en känsla av mening när hon ser kundernas glädje och självkänsla växa med deras nya hår.

Sofie märker en ökad öppenhet kring peruker och hårersättning Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Sofie Wallin, 35 år, har jobbat som frisör sedan hon gick ut skolan. Hon gillar hår men för fyra år sedan ville hon göra något som gav mer mening.

En gammal kollega tipsade Sofie att söka jobbet på Perukshopen i Stockholm: ”Det skulle passa dig perfekt!”.

Sofie sökte jobbet men var till en början osäker om hon skulle tacka ja. Hon var rädd att hon skulle bära med sig jobbet hem. Idag tycker hon att jobbet är fantastiskt.

Sofie Wallin använder extensions. Hon har tidigare använt topper, som den hon har på knät, eftersom hon hade blivit tunnhårig av stress.

Alla typer av personer

Det är barn, vuxna och gamla som kommer till Perukshopen.

Varför en del har håravfall eller tunt hår kan bero på flera olika saker: det kan vara ärftligt, herrhåravfall, på grund av cancerbehandling,alopeci, brännskador, ärr eller stress.

Sofie berättar om en kund som hade ångest för att komma till butiken. Hon ville sitta i ett enskilt rum. Kunden och Sofie bestämde tillsammans att den bästa lösningen var en topper i kombination med några extensions. Idag har hon enbart ett mindre hårsystem som förändrade henne, och som känner sig själv i.

– Från att hon varit en person som helst inte ville synas kan hon i dag stå framför stora spegeln i butiken och spegla sig. Det ger en mening, jag har gjort mitt jobb.

Så går det till

Första besöket är kostnadsfritt. Det är en konsultation, som tar en timme, då får kunden en genomgång av olika alternativ.

Personalen ska också försöka ta reda på vad kunden vill ha.

– Huvudsaken är att kunden är nöjd, och känner sig bekväm. Sen spelar det ingen roll vad jag eller andra tycker eller tänker.

Peruken Sofie håller i är gjord av äkta hår.

Kan vara känslosamt

Ibland kommer kunder samma dag som de fått cancerbesked.

En del ska på behandling redan dagen efter. Många gånger kanske kunden inte ens hunnit smälta att de är sjuka eller kommer tappa håret.

– En del kan vara väldigt omtumlade, de kommer direkt från läkaren. Det är många som gråter här också. Jag brukar säga, låt det komma ut.

När peruken är klar

Vid nästa besök justeras peruken. Har kunden tappat hår sedan utprovningen kan den vara för stor, då syr Sofie in den.

När håret börjar växa ut för kan peruken bli för liten, då sprättar Sofie upp sömmarna.

Det är viktigt att peruken sitter bra och att kunden inte får känslan att den kommer blåsa av.

– Vissa tar kanske av sig peruken hemma, andra inte. Det är väldigt individuellt, förklarar Sofie.

Finns det fördomar

De flesta vill inte att andra ska se att de använder peruk.

Men det skiljer sig mellan olika länder och kulturer. Sofie upplever att det är mer trångsynt i Sverige men har sett en förändring:

– Ja det har jag, det pratas mer om det bland till exempel yngre, på sociala media som bland annat TikTok. Unga som visar upp sig. Folk förstår och vet mer i dag.

Finns det någon händelse som du kommer ihåg speciellt?

– Ja, när jag precis hade börjat här. Det kom en liten flicka, hon var kanske sex år, hela hennes familj var med. Hon hade inget hår på grund av alopeci, håravfall. När hon fick på sig peruken så bara glittrade det i hennes ögon.

En annan kund hade läst på Facebook att det är många som inte använde sina peruker.

Kunden var väldigt skeptiskt till en början men efter ett tag kom hon tillbaka till butiken:

– Hon hade med sig blommor och sa ”Det här är det bästa som hänt mig i den här tuffa perioden, jag älskar den, jag använder den varje dag”, berättar Sofie.