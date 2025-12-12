0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad version av artikeln!

Artikeln i korthet Mattias Nielsen, en fönsterputsare som vann SM i fönsterputsning, planerade att fria till sin flickvän i direktsändning under SVT:s Musikhjälpen i Karlstad.

Detta blev en överraskning för hans flickvän och andra närstående.

Frieriet blev känslosamt när han vinkade till sin flickvän genom fönstret under sändningen och frågade om hon ville gifta sig med honom. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

På lördagsmorgonen innan frieriet skulle äga rum var fönsterputsaren Mattias Nielsen så nervös att han knappt fick ner frukosten.

Han hade bara berättat för en kollega om sina planer på att fria i direktsändning under SVT:s Musikhjälpen som skulle sändas från Karlstad.

Skulle putsa fönstren under Musikhjälpen

2025 lär bli ett år han sent ska glömma. I november vann han dessutom fönsterputs-SM under en tävling på mässan Clean Facility.

Under tävlingen träffade han en kompis med ett fönsterputsföretag i Karlstad. Mattias Nielsen såg att hennes företag lagt ut ett inlägg på Facebook om att de skulle putsa fönstren på Musikhjälpens bur i Karlstad.

— Min kompis ville ha dit så många fönsterputsare som möjligt för att göra det till en rolig grej, säger Mattias Nielsen.

”Vilken grej”

Mattias Nielsen skrev till henne och lovade komma och hjälpa till, men bara på ett villkor; att han skulle få vara med i buren. När han fick besked om att han skulle få det frågade han om han även fick fria till flickvännen där.

— Min kompis fick glatt spel av frågan. Efter att ha kollat upp det sa hon ”jaa, det måste du göra. Vilken fin grej”.

Mattias Nielsen förvarnade flickvännen Mimmi Hannouche, föräldrarna och vännerna om att han skulle putsa fönster i direktsändning, men sa inget om sin andra plan.

”Hon märkte att jag var nervös”

Därför reagerade hon inte på hans nervositet vid frukostbordet i lördags morse.

— Hon märkte att jag var jättenervös men tänkte att det var för att jag skulle vara med i tv och radio, säger Mattias Nielsen.

”Jag hade planerat att fria i ett och ett halvt år. Men att det blev i tv var ett spontant infall”, säger Mattias Nielsen efter att han friade till flickvännen Mimmi Hannouche .

Flickvännen följde med till Karlstad för att se honom putsa Musikhjälpens fönster på Kärlekens torg. Hans plan gick i lås. Mitt i sändningen vinkade han till Mimmi genom fönstret och ställde frågan; ” Hej älskling… Vill du bli min för alltid?”

Hon svarade leende jaa!

— Jag hade planerat att fria i ett och ett halvt år. Men att det blev i tv var ett spontant infall. Jag gillar när det är lite show, säger Mattias Nielsen.

Firman han jobbar på sedan 14 år heter Finns Städ & Puts och ägs av hans pappa och farbror.

— Alla blev glatt förvånade när de plötsligt fick se mig fria på tv, säger Mattias Nielsen.