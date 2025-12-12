En el-lärare i Umeå stämmer, via sitt fackförbund Sveriges lärare, kommunen på över en miljon kronor för diskriminering.

Detta efter att han vare sig kallats till intervju eller erbjudits tjänsten som yrkeslärare på el- och energiprogrammet vid en gymnasieskola i Umeå.

Vid tillfället var el-läraren 70 år gammal.

Den som i stället anställdes var en kvinna, som vid tillfället var 37 år gammal, utan lärarlegitimation och med begränsad tidigare erfarenhet av läraryrket, dock med erfarenhet från industrin.

Varit bedömare åt Universitets- och högskolerådet

Enligt fackförbundet hade el-läraren avsevärt bättre kvalifikationer för tjänsten än kvinnan som anställdes.

Bland annat är han legitimerad yrkeslärare och varit ansvarig lärare för den aktuella inriktningen på skolan.

Han har även varit bedömare åt Universitets- och högskolerådet av yrkeskunskaper vid antagningen till yrkeslärarprogrammet, samt har en högskoleutbildning inom energiteknik.

Sveriges lärare menar att anledningen till att mannen inte kallades till intervju har samband med el-lärarens ålder och – eller – kön.

Brutit mot diskrimineringslagen

Därför menar facket att Umeå kommun har brutit mot diskrimineringslagen och stämmer kommunen på 200 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Dessutom kräver de ett ekonomiskt skadestånd på 126 000 kronor och därutöver skadestånd på 47 000 kronor per månad till dess förhandling sker i Arbetsdomstolen, hittills över 750 000 kronor.