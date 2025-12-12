Den 15-årige pojken sommarjobbade på ett företag som anlitats av renhållningsbolaget Ragn Sells.

Den 31 juli åkte han på ett uppdrag till en avfallsanläggning i Häradsudden utanför Norrköping, i en traktor med flera släp.

När han körde med traktorn inne på avfallsanläggningen inträffade en olycka – och han klämdes ihjäl av traktorsläpet.

Chefens ansvar utreddes

Både polisen och Arbetsmiljöverket startade utredningar för att ta reda på exakt hur olyckan kunde hända, och om någon gjort fel.

Efter händelsen väcktes frågor kring om Ragn Sells eller pojkens arbetsgivare kunde ha ett ansvar för att olyckan inträffade.

– Det är ju en tragisk händelse och fanns det ingen brist skulle det aldrig hänt. Men är det hos oss eller hos entreprenörerna är för tidigt att säga, sa Ragn-Sells regionchef Anders Gustafson till Arbetet då.

Eftersom olyckan hänt när pojken jobbade utreddes en misstanke om arbetsmiljöbrott.

Brott kan inte bevisas

På fredagen meddelade åklagaren att den förundersökningen nu lagts ned, eftersom han bedömer att det inte kan bevisas att något brott begåtts.

– Utredningen har visat att ingen överträdelse av gällande regler har skett. Pojkens arbetsgivare har gjort en riskbedömning samt bedömt att pojken varit lämplig för arbetet. Det har inte framkommit något som visar att arbetsgivaren gjort något fel som orsakat olyckan, säger chefsåklagare Carl-Gunnar Fridolfsson i ett pressmeddelande.

Har stärkt säkerheten

Arbetsgivaren ställs inte till svars, men på avfallsanläggningen i Häradsudden har personalen skärpt upp sina rutiner för att förhindra att liknande saker ska hända igen.

Numera kontrolleras alla fordon som kommer in på området så att inga minderåriga kommer in – även anställdas medföljande barn.

– I Häradsudden har vi numera vakt och det har kommit en del lastbilar med barn i hytten som fått vända. Kunderna blir inte glada, men det kommer bli hårt framöver, har Anders Gustafsson på Ragn Sells tidigare berättat för Arbetet.