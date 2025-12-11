0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln

– Jag är glad för att jag fått livränta, men det är svårt att vara glad när man har ont. Jag är ung än, vad händer när jag blir gammal? säger Mersudina Muminovic.

Mersudina, 44, började arbeta som städare när hon kom till Sverige för tjugo år sedan. Besvären i nacke, axel och arm kom efter bara några år, men med hjälp av värktabletter och sjukgymnastik fortsatte hon att jobba.

Efter 14 år tog det stopp och hon blev sjukskriven.

Fick avslag två gånger

När hon ansökte om livränta, som ska ersätta den förlorade inkomsten för de som skadas eller blir sjuka av arbetet, fick hon avslag av Försäkringskassan – två gånger.

– De sa att det inte fanns bevis för att jag inte fått skadan av att lyfta sängen eller soffan hemma, säger Mersudina.

Det trots att forskning visar att repetitiva och monotona rörelser, tunga lyft och dåliga arbetsställningar ofta ger besvär i nacke, axlar och armar hos städare.

Ulf Lejonklou är jurist på LO-TCO Rättsskydd, och var den som drev Mersudinas ärende.

Fackets jurist Ulf Lejonklou på LO-TCO Rättsskydd tycker att Mersudinas fall är viktigt:

– Försäkringskassan säger på generell nivå att man inte kan få ersättning vid den här diagnosen, samtidigt som man vet att nacke och axlar är särskilt utsatta för städare. Troligen har många andra städare fått samma besked.

”En form av masshantering”

När Mersudina fick hjälp att överklaga beslutet fick hon rätt hos Förvaltningsrätten.

Specialistläkaren som anlitades av Ulf Lejonklou kom fram till en annan slutsats än Försäkringskassan, trots att de använde samma medicinska underlag.

Det gjorde att Mersudina kunde få både livränta från Försäkringskassan och ersättning från Afa försäkring, en gemensam försäkring för anställda som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal.

Livränta – så funkar det Den som har fått en bestående skada eller sjukdom på, eller på väg till eller från, arbetet kan ha rätt till livränta. Det är en ersättning som kan betalas ut om man går miste om inkomst. Det kan handla om att den drabbade inte kan jobba alls, måste byta arbetsuppgifter, byta jobb eller gå ner i arbetstid under minst ett år. Bedömningen görs av Försäkringskassan efter läkarintyg. Livränta kan beviljas för en begränsad tid eller tills vidare. Den som jobbar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal kan också få pengar från arbetsskadeförsäkringen, via Afa Försäkring. Har du rätt till ersättning för arbetsskada? Kolla här: www.arbetsskadeguiden.se Läs mer

Ulf Lejonklou är kritisk mot Försäkringskassans hantering och menar att den inte är rättssäker.

– Det som är upprörande är att Försäkringskassan ger sig i förvaltningsrätten först när vi kommer in. Det är en form av masshantering. Uppenbarligen hade deras rådgivare fel, säger han.

Stolt över sitt jobb

Mersudina var stolt över sitt arbete som städare. Hon vet att hon var bra, noggrann och att kunderna trivdes med henne. Hon ville alltid göra lite mer, lite bättre. Men jobbet var tungt och tiden räckte inte till.

Hon arbetade tidiga mornar, kvällar, helger och ibland flera arbetspass samma dag. Kaffekoppen drack hon på städvagnen och lunchen åt hon i bilen.

– Det var mycket stress. Om jag inte kom till jobbet var jag tvungen att jobba dubbelt när jag kom tillbaka. Det fanns inga vikarier.

Mersudina Muminovic och hennes make Cazim går igenom papperen frän Försäkrings­kassan och vården. Det var Cazims kollega som gav honom rådet att Mersudina skulle vända sig till fackets jurister för att få hjälp.

Mersudina känner med handen över sitt vänstra nyckelben. Det känns som ett öppet sår där inne. Det värker fortfarande i nacken, nyckelbenet och ut i den vänstra armen. Hon har svårt att greppa med handen och armen är svullen. Hon har inte kunnat jobba alls sedan sommaren 2023.

Hon är glad för att hon orkade kämpa.

– Jag känner många som städar. De stressar, är trötta och har ont i fötter, ryggar, underarmar.

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

– Det är många kompisar som har ringt mig. Senast i dag. ”Förstår du vad du har gjort?” frågade hon mig. ”Du visade att det var från jobbet.”