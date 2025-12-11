Städerskan Mersudina gick sönder på jobbet – Försäkringskassan skyllde på hennes soffa
Efter 14 år som städare gick Mersudinas kropp sönder. Men när hon ansökte om livränta skyllde Försäkringskassan på soffan. Nu har hon fått rätt med hjälp av fackets jurister.
– Försäkringskassan ger sig först när vi kommer in, säger juristen Ulf Lejonklou.
– Jag är glad för att jag fått livränta, men det är svårt att vara glad när man har ont. Jag är ung än, vad händer när jag blir gammal? säger Mersudina Muminovic.
Mersudina, 44, började arbeta som städare när hon kom till Sverige för tjugo år sedan. Besvären i nacke, axel och arm kom efter bara några år, men med hjälp av värktabletter och sjukgymnastik fortsatte hon att jobba.
Efter 14 år tog det stopp och hon blev sjukskriven.
Fick avslag två gånger
När hon ansökte om livränta, som ska ersätta den förlorade inkomsten för de som skadas eller blir sjuka av arbetet, fick hon avslag av Försäkringskassan – två gånger.
– De sa att det inte fanns bevis för att jag inte fått skadan av att lyfta sängen eller soffan hemma, säger Mersudina.
Det trots att forskning visar att repetitiva och monotona rörelser, tunga lyft och dåliga arbetsställningar ofta ger besvär i nacke, axlar och armar hos städare.
Fackets jurist Ulf Lejonklou på LO-TCO Rättsskydd tycker att Mersudinas fall är viktigt:
– Försäkringskassan säger på generell nivå att man inte kan få ersättning vid den här diagnosen, samtidigt som man vet att nacke och axlar är särskilt utsatta för städare. Troligen har många andra städare fått samma besked.
”En form av masshantering”
När Mersudina fick hjälp att överklaga beslutet fick hon rätt hos Förvaltningsrätten.
Specialistläkaren som anlitades av Ulf Lejonklou kom fram till en annan slutsats än Försäkringskassan, trots att de använde samma medicinska underlag.
Det gjorde att Mersudina kunde få både livränta från Försäkringskassan och ersättning från Afa försäkring, en gemensam försäkring för anställda som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal.
Ulf Lejonklou är kritisk mot Försäkringskassans hantering och menar att den inte är rättssäker.
– Det som är upprörande är att Försäkringskassan ger sig i förvaltningsrätten först när vi kommer in. Det är en form av masshantering. Uppenbarligen hade deras rådgivare fel, säger han.
Stolt över sitt jobb
Mersudina var stolt över sitt arbete som städare. Hon vet att hon var bra, noggrann och att kunderna trivdes med henne. Hon ville alltid göra lite mer, lite bättre. Men jobbet var tungt och tiden räckte inte till.
Hon arbetade tidiga mornar, kvällar, helger och ibland flera arbetspass samma dag. Kaffekoppen drack hon på städvagnen och lunchen åt hon i bilen.
– Det var mycket stress. Om jag inte kom till jobbet var jag tvungen att jobba dubbelt när jag kom tillbaka. Det fanns inga vikarier.
Mersudina känner med handen över sitt vänstra nyckelben. Det känns som ett öppet sår där inne. Det värker fortfarande i nacken, nyckelbenet och ut i den vänstra armen. Hon har svårt att greppa med handen och armen är svullen. Hon har inte kunnat jobba alls sedan sommaren 2023.
Hon är glad för att hon orkade kämpa.
– Jag känner många som städar. De stressar, är trötta och har ont i fötter, ryggar, underarmar.
Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.
– Det är många kompisar som har ringt mig. Senast i dag. ”Förstår du vad du har gjort?” frågade hon mig. ”Du visade att det var från jobbet.”