Artikeln i korthet Ungdomshemmet Vemyra i närheten av Sollefteå har temporärt stängts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på grund av allvarliga missförhållanden som anses hota ungdomarnas liv och säkerhet. Statens institutionsstyrelse håller dock inte med om IVO:s bedömning.

Våld är vanligt på Vemyra, där personalen har drabbats av våld 81 gånger sedan årsskiftet. Flera incidenter har resulterat i att personalen behövt söka akutsjukvård.

Enligt facket Seko är det stor omsättning av både personal och chefer och avsaknad av rutiner och strukturer på ungdomshemmet.

Huvudet dunkas in i väggen. Läppen blöder, bakhuvudet svullnar upp. Fyra gånger blir den anställde skallad av en ungdom. En av höstens våldsamma händelser på ungdomshemmet Vemyra utanför Sollefteå.

I november stängdes Vemyra hastigt av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De anser att det finns sådana missförhållanden att det är fara för ungdomars liv.

– Det har förekommit våldsincidenter av allvarlig karaktär, men det som IVO påstår är en bild vi inte delar, säger Jesper Lindberg, pressekreterare på Statens institutionsstyrelse (Sis), som driver ungdomshemmet.

Vemyras framtid ska avgöras

Sis överklagade beslutet och ungdomshemmet får nu hålla öppet i väntan på en rättslig process. Den avgör framtiden för de anställda. 75 jobb hotas.

– Det har varit en turbulent tid med mycket oro, det är fullt förståeligt. Men vår avsikt är att bedriva verksamhet på Vemyra, säger pressekreteraren Jesper Lindberg.

Upprepat våld på ungdomshemmet

Inte bara ungdomarnas säkerhet är i fara. Enligt Sis egen statistik har personalen blivit utsatt för våld 81 gånger sedan årsskiftet. Flera händelser visar på kaotiska situationer som leder till att anställda måste söka vård.

– Man har låtit situationer gå alldeles för långt, säger Frida Cattasdotter Landin vid fackförbundet Seko inom Sis.

Omständigheterna bakom våldet

Hon pekar på stor omsättning av både personal och chefer och avsaknad av rutiner och strukturer på ungdomshemmet. Det har lett till att personalen har varit osäkra på hur de ska hantera hotfulla situationer innan de eskalerar.

– Man vet inte hur man ska agera. Man känner inte sina kollegor tillräckligt och vet inte om man har uppbackning från chefer, säger Frida Cattasdotter Landin.

Det händer nu med Vemyra

För tillfället vårdas färre ungdomar än vanligt på ungdomshemmet. Majoriteten av personalen kommer att fortbildas i väntan på rättens avgörande.

Sis räknar inte med att varsla om uppsägningar i nuläget. De kommer att fortsätta rekrytera och behålla personal med rätt kompetens om Vemyra får fortsätta verksamheten efter den rättsliga processen, uppger pressekreteraren Jesper Lindberg.

– Tyvärr har det inte varit lätt att rekrytera till Vemyra, det är något vi jobbar med. Vi vill rekrytera duktiga medarbetare, men också att man stannar i verksamheten, säger han.

Våldet på Vemyra

Ungdomshemmet Vemyra har skakats av flera våldsamma händelser de senaste månaderna. Här är några av dem.

1 oktober 2025

En anställd attackeras av tre ungdomar. De slår och sparkar den anställde i huvudet och på överkroppen. Den anställde skickas till akuten som konstaterar hjärnskakning, chock, blåmärken och sår.

En anställd attackeras av tre ungdomar. De slår och sparkar den anställde i huvudet och på överkroppen. Den anställde skickas till akuten som konstaterar hjärnskakning, chock, blåmärken och sår.

En ungdom slår en anställd över näsan och ögat med knytnäven, så att det uppstår näsblod. I efterföljande tumult får den anställde ytterligare sparkar. En stund innan har en i personalen sparkats på benet och blivit hotad med ett handtag.

En ungdom slår en anställd över näsan och ögat med knytnäven, så att det uppstår näsblod. I efterföljande tumult får den anställde ytterligare sparkar. En stund innan har en i personalen sparkats på benet och blivit hotad med ett handtag.

En anställd blir skallad fyra gånger av en ungdom, varav huvudet även slogs i den bakomliggande väggen. Samma dag får andra ta emot slag mot huvud, bröstkorg och rygg. De blir dragna i håret, dödshotade och sparkade. En anställd får sitt finger brutet i tumultet.

En anställd blir skallad fyra gånger av en ungdom, varav huvudet även slogs i den bakomliggande väggen. Samma dag får andra ta emot slag mot huvud, bröstkorg och rygg. De blir dragna i håret, dödshotade och sparkade. En anställd får sitt finger brutet i tumultet.

En anställd blir inkastad i en betongvägg och slagen i huvudet. Personen fördes till akuten. Hade ont i huvudet, nacken, var illamående och yr.

Källor: Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)