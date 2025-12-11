Artikeln i korthet De som arbetar fackligt inom Handels ska få lära sig om hur de kan stötta kollegor som utsätts för våld i nära relationer.

Det bestämdes på Handels kongress efter ett initiativ från lastbilschauffören Micke Persson.

Målet är att ha anpassade fackliga utbildningar på plats till hösten 2026. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Anledningen till beslutet är Micke Persson, lastbilschaufför i Borlänge.

– Att våldet var så vanligt. Jag kunde inte släppa det.

För två år sedan var Micke Persson på årsmöte för Handels i Borlänge.

Det hade han varit många år förut. Men den här gången knockades han helt av det han fick höra.

På mötet berättade traktens kvinnojour hur många kvinnor som utsätts för våld av sina män. Att många behövde leva gömda, byta namn eller flytta från orten.

– Det blev verkligen ett wake-up call. Jag behövde göra någonting, säger han.

Chansen kom på kongressen

Chansen kom på årets kongress, där Handels fackliga arbete för de kommande fem åren beslutas.

Micke föreslog att våld i nära relation ska tas upp i utbildningarna för fackligt förtroendevalda, exempelvis de som har ett uppdrag i fackklubben på jobbet.

– Jag hade själv behövt veta mer, säger Micke.

Det hände för några år sedan. Micke hade länge tänkt att det var någonting som inte stämde i en kollegas kärleksrelation.

Han hade försökt ta upp det. De pratade ofta med varandra i mobilen medan de mil efter mil körde varsin lastbil fullpackade med kaffe, mjölk och andra livsmedelsvaror.

Men kollegan sa ingenting. Och trots att Micke, som ordförande i jobbets fackklubb, var van vid svåra samtal visste han inte riktigt hur han skulle fråga.

Han fortsatte försöka. Kollegan fortsatte vara tyst.

– När jag sedan hörde kvinnojourens berättelser bestämde jag mig. Jag skulle försöka få Handels att ta upp våld i nära relationer i sina utbildningar.

Handels: Viktigt att snappa upp beteenden

Och så blev det. Andreas Samuelsson är studieombudsman på Handels.

Han hoppas att information om våld i nära relationer snart kan ingå i utbildningarna för fackligt förtroendevalda.

Tanken är att hjälpa dem i hur de kan stötta kollegor, eftersom arbetsplatsen kan vara en av få platser där den våldsutsatta vågar berätta.

– Det kan handla om att lära sig snappa upp beteenden, få stöd i hur man kan ta upp frågan och veta var man kan vända sig för att få ytterligare hjälp, säger han.

Under våren kommer Handels gå genom utbildningarna för att se vad som behöver göras om eller lägger till.

Förhoppningen är att vara klara under hösten 2026. Och då hoppas Andreas Samuelsson att information om våld i nära relationer ska vara med.

1 av 4 utsatt för våld i nära relation

Micke Persson och hans kollega är inte ensamma. Drygt 1 av 4 (28,7 procent) har någon gång varit utsatt för våld i en nära relation, enligt statistik från Brå (länk).

Och enligt en enkätundersökning från Jämställdhetsmyndigheten (länk) svarade 44 procent att de antingen haft en kollega som varit utsatt för våld i nära relation eller själv varit det.

32 procent anade att en kollega var utsatt. Av dem som utsatts för våld i nära relation svarade 52 procent att deras arbetsförmåga påverkats negativt. Även kollegor påverkades.

Arbetsgivare har ett ansvar för de anställdas arbetsmiljö. De har också ett ansvar att hjälpa en anställd när arbetsförmågan påverkas – hur privat problemet än kan tyckas vara.

Det är reglerat i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Inget specifikt krav på arbetsgivare

Men det finns inget specifikt krav på arbetsgivare vad gäller våld i nära relation.

Därför har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag av regeringen att höja kunskapen om våld i nära relation hos arbetsgivare.

– Arbetsgivarnas arbete med att upptäcka och stötta vid våld går enormt trögt, säger Johanna Larsson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Därför menar hon att våld inom nära relation tydligt behöver finnas med i de regler och lagkrav som finns gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Då måste arbetsgivare arbeta med att upptäcka och därmed kunna stötta anställda som utsätts för våld i nära relation.

Källa: Jämställdhetsmyndighetens enkätundersökning genomfördes under september 2021 och i september 2023. Totalt svarade 3 495 anställda.