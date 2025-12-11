Artikeln i korthet Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall har kallats till socialutskottet för att svara på frågor kring övervakningen av en autistisk kvinna på LSS-boende och hur regeringen säkerställer att LSS-lagen följs för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra.

Arbetets och Kommunalarbetarens granskning visar att väktare har anlitats dygnet runt på flera LSS-boenden, vilket kan vara lagstridigt enligt Ivo. Väktarna saknar rätt kompetens och kan eskalera situationer, vilket också kritiseras av personal som upplever dem som en falsk trygghet.

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) ska i januari svara på riksdagspolitikers frågor om Arbetets och Kommunalarbetarens granskning.

– Det var hjärtkrossande att läsa reportaget. Ingen människa ska känna sig övervakad på det sättet och känna att man inte kan vara trygg i sitt eget hem, säger Nadja Awad (V) efter att ha läst om hur 23-åriga Isabelle Lötell, som har autism, övervakades på sitt tidigare LSS-boende.

På Nadja Awads initiativ har ministern kallats till socialutskottet. Där sitter riksdagspolitiker med särskilt ansvar för frågor om bland annat LSS-insatser, så som boende och annat stöd för vissa funktionshindrade.

Socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M).

Väktare dygnet runt

Nadja Awad säger att hon vill få svar på hur regeringen ska säkerställa att intentionerna i LSS-lagen efterlevs:

– Personer med funktionsnedsättningar har rätt att leva ett liv som alla andra och LSS-bostäder ska vara ett tryggt hem.

I granskningen visar filmklipp hur väktare bland annat följde efter Isabelle Lötell på promenad och hur de vaktade utanför hennes lägenhet, som hon då inte fick stänga dörren till.

En enkät som Arbetet och Kommunalarbetaren skickat till alla kommuner visar att minst elva av dem haft väktare dygnet runt på något LSS-boende under 2024 eller 2025.

”Bensin på elden”

Detta trots att Ivo, myndigheten som granskar vård och omsorg, slagit fast att väktare på LSS-boenden kan vara ett lagbrott.

23-åriga Isabelle Lötell, som har autism, övervakades på sitt tidigare LSS-boende.

Väktarna ska skydda personal från hot och våld. Men enligt Ivo saknar de kompetens för att möta personer med funktionsnedsättningar – och riskerar att eskalera situationer.

– De häller bensin på elden, säger Isabelle Lötell.

Personal vittnar också om att väktare ger falsk trygghet.

– Det är inte väktare jag behöver, jag behöver en kollega som jobbar nära mig och förstår vårt arbete, säger Linn Eriksen som arbetat på boenden i Göteborg.

”LSS har urholkats”

I Ivos utredningar återkommer brister som kunde ha åtgärdats innan det gick så långt att väktare togs in.

– Reportaget visar någonstans på att personer med funktionsnedsättningars trygghet inte respekteras, säger Nadja Awad.

Hon menar att LSS urholkats av krympta resurser från statligt håll och att det krävs satsningar på personal och kompetens.

Nadja Awad (V).

Ministern vill inte kommentera

– Vi vill att personal och brukare ska ha det bra och känna sig trygga och då behöver regeringen vidta åtgärder för att säkerställa det, jämlikt över hela landet. Det kan inte bara vara en kommunal angelägenhet, säger hon och slår också fast att Vänsterpartiet inte tycker att privata, vinstdrivande aktörer ska driva LSS-verksamheter.

Vidare menar Nadja Awad att Ivo behöver bättre förutsättningar för att bedriva tillsyn och kontroll.

Ministern var sedan tidigare kallad till utskottet för att svara på frågor om ledsagning, men nu kommer utfrågningen även gälla Arbetets och Kommunalarbetarens granskning.

Arbetet har sökt socialtjänstministern men fått beskedet att man inte vill föregå utfrågningen i utskottet.