Artikeln i korthet Landskrona kommun köpte fabrikslokaler vid Hilleshög trots förekomst av farliga ämnen som bly, arsenik och PAH i marken runtom. Kommunen använde sedan området för sitt arbetsmarknadsprogram Enkla jobb.

Efter att Kommunals skyddsombud fick reda på uppgifterna om giftiga ämnen, stoppades arbetet på platsen.

Kommunen hävdar att marken inte utgör fara om den inte intas. Frågan ligger nu hos Arbetsmiljöverket för en djupare utredning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vid industriområdet Hilleshög norr om Landskrona har det sedan 60-talet bedrivits forskning och förädling av sockerbetsfröer.

När den sista produktionen lades ner i mitten av förra året beslutade Landskrona kommun av strategiska skäl att köpa fabrikslokalerna.

Cancerframkallande miljögifter

Köpet genomfördes trots att man funnit tungmetaller så som bly och arsenik i marken runt lokalerna. Det ska även finnas spår av det cancerframkallande miljögiftet PAH.

Efter köpet har kommunen använt marken inom sitt lokala arbetsmarknadsprogram Enkla jobb. Sedan i somras har en grupp på 20 personer därför befunnit sig på området och utfört olika markarbeten så som att gräva i jorden, klippa gräs och röja sly.

Men med tanke på uppgifterna om gift i marken valde det regionala skyddsombudet för Kommunal i förra veckan att i stoppa arbetet på platsen.

– När vi fick det här till oss åkte vi ut på ett arbetsplatsbesök. Man arbetar utan rätt skyddsutrustning i ett område där jorden är full med bly och arsenik. Vi ser det som allvarligt och därför la vårat skyddsombud det här skyddsstoppet, säger Ann-Sofi Fransson-Fält, ordförande för Kommunal i Landskrona till Arbetet.

Kommunen: ”Inte farligt, om man inte äter jorden”

Enligt kommunen har personerna i programmet inte grävt djupt, och inte heller på platser där föroreningarna ska finnas.

Tillsammans med ett specialiserat konsultbolag har de gjort bedömningen att det därför inte är någon fara att arbeta på plats.

– Vår specialist säger att värdena är typiska för ett exploaterat område i stadsmiljö. Det finns inget ämne som är farligt om man bara kommer i kontakt med jorden. Höga halter finns av vissa ämnen, men det påverkar inte människor utan i så fall mikroorganismer i mark och vatten, säger Maria Jonason, projektchef på stadsförvaltningen och fortsätter:

– Det finns riktlinjer som säger att man inte ska äta jord med de här värdena. Men det är det garanterat ingen som gör. Vi förstår inte i vad Kommunal grundar sin oro.

Myndighet ska avgöra

Men Ann-Sofi Fransson-Fält ger inte mycket för kommunens förklaring. Det finns en oro bland deltagarna i programmet, och hon vill ha saken ordentligt utredd. Därför går nu frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

– Jag förstår inte hur de kan uttala sig så säkert om detta. Ingen är gladare än vi om det visar sig att det är ofarligt, men som vi ser det kan de inte veta det, säger hon.

Under tiden fortsätter skyddstoppet att gälla och inget arbete tillåts därmed på fabriksområdet.