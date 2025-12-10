Artikeln i korthet Livsmedelsarbetare har betydligt högre risk för allvarliga arbetsolyckor jämfört med genomsnittet på arbetsmarknaden, med 10,9 olyckor per 1 000 anställda under 2023 jämfört med 2,7 i genomsnitt, enligt siffror från Afa Försäkring.

Livsmedelsarbetares risk för allvarliga olyckor har legat högt under flera år. I statistik som sträcker sig tillbaka till 2013 syns endast små förändringar – trots att både arbetsgivare och fack strävar mot en nollvision för olyckor på jobbet.

Heléne Eklöf, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen, menar att det alltid finns mer att göra för arbetsmiljön i branschen. Deras fokus är öka kunskaperna om hur en trygg och bra arbetsmiljö ska se ut bland företagen, som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Benny Kolnby från Livs betonar vikten av ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska olyckorna. Han menar också att skyddsombuden har en viktig roll ute på arbetsplatserna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Afa Försäkring publicerar varje år statistik över allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro. I den senaste rapporten, som bygger på siffror från 2023, var antalet allvarliga olyckor bland livsmedelsarbetare 10,9 per 1 000 sysselsatta.

Det är en betydligt högre siffra än snittet för hela arbetsmarknaden, där antalet allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta uppgick till 2,7 under 2023.

Hög risk för livsmedelsarbetare

Att livsmedelsarbetare hör till de yrkesgrupper som löper högst risk att drabbas av allvarliga olyckor är inte nytt. I statistik som sträcker sig tillbaka till 2013 syns endast små förändringar från år till år.

Benny Kolnby, central ombudsman på Livs, pekar på flera saker som spelar roll när det gäller olyckor generellt. Ökad automatisering med alltmer slimmade organisationer är en del. Även hög omsättning av personal och stress bidrar, menar han.

– Många företag hyr in personal för att få en form av flexibilitet. Då måste man fundera på hur det fungerar med introduktion och arbetsbeskrivningar. Bra introduktion och riskinformation minskar riskerna för olyckor.

– Men vi är inte nöjda med olycksstatistiken, målet är att ingen ska råka ut för olyckor.

Hur ska man göra för att vända utvecklingen?

– Arbeta kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Alla företag gör inte det fullt ut. Men gör man det till punkt och pricka, upprättar handlingsplaner, prioriterar, hanterar och åtgärdar risker direkt ökar förutsättningarna för att få ner antalet olyckor.

Livmedelsarbetare sjätte farligaste yrket

Antal allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2023.

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com

Skyddsombud har en viktig roll

Benny Kolnby menar att samverkan på arbetsplatsen också är en viktig del, samt att skyddsombud tar facklig tid för att påpeka fel och brister till arbetsgivaren, som har det yttersta ansvaret. Han anser också att fler bör använda LIA-systemet, ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt på arbetsplatsen.

Enligt Benny Kolnby strävar Livs mot en nollvision. Samtidigt menar han att det är svårt att helt förhindra olyckor.

– Olyckor är många gånger en plötslig händelse som kan vara svår att förutse hur bra man än jobbar med arbetsmiljön.

Finns det något mer ni kan göra från fackligt håll?

– Det vi kan göra är att fortsätta utbilda och stärka våra skyddsombud. De har en mycket viktig roll ute på arbetsplatserna för att vaka över att arbetsgivaren faktiskt gör det den ska utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sen är det arbetsgivarens ansvar att se till att faktiskt göra det.

Verktygen finns på plats

Benny Kolnby anser att förutsättningarna för att minska olyckorna redan finns, både vad gäller lagar och avtal, utbildningar och med system som LIA.

– Alla verktyg finns egentligen för att förbättra siffrorna. Det handlar om att jobba fullt ut med dem.

Heléne Eklöf är arbetsmiljöexpert på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen som företräder 750 företag inom livsmedelsbranschen. Hon framhåller vikten av ständiga förbättringar.

– Vi behöver alltid göra mer inom arbetsmiljön i livsmedelsbranschen, säger Heléne Eklöf.

Vad ska till konkret för att få ner antalet allvarliga olyckor?

– Grundförutsättningen är kunskap om hur en trygg och bra arbetsmiljö ska se ut. Det får vi jobba med.

Det gör Livsmedelsföretagen bland annat genom utbildning, föreläsningar och ledarskapsutveckling, förklarar Heléne Eklöf.

Nollvision sedan 2013

Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivarna. Behöver era medlemmar, företagen, göra något annorlunda?

– Våra medlemsföretag jobbar fortlöpande med att undersöka sin arbetsmiljö. Det behöver de jobba ännu mer med. De behöver också jobba med att ta till sig mer kunskap om hur man kan få till en trygg arbetsplats och kring regelverk – och hur man omsätter dem i praktiken. Det kan våra medlemsföretag i vissa fall ha behov av.

Livsmedelsföretagen har åtminstone sedan 2013 haft en uttalad nollvision mot olyckor på jobbet.

Hur tycker du att siffrorna från Afa rimmar med nollvisionen?

– Vi måste naturligtvis jobba vidare utefter nollvisionen med våra åtgärder. Som jag nämnde handlar det om att öka kunskapen i första hand, och påverka engagemang och samverkan – både på företagen och tillsammans med Livs.

Är det meningsfullt att ha en nollvision om de allvarliga olyckorna inte minskar?

– Självklart. Det är det enda vi ska sträva mot. Företagens främsta tillgång är arbetstagarna och vi måste jobba vidare tillsammans. Vi och Livs får diskutera om hur kan vi jobba vidare, var vi behöver sätta in mer åtgärder och om det finns gammalt material och utbildningar som kanske ska tas fram igen eller uppdateras.

Är det ett misslyckande att de allvarliga olyckorna inte sjunker?

– Vi jobbar med ständiga förbättringsåtgärder. Det är ingen som lutar sig tillbaka när man tittar på siffrorna och tänker ”så här är det”, utan vi får fortsätta sträva på, säger Heléne Eklöf.

Allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta bland livsmedelsarbetare Skadeår Antal allvarliga olycksfall, kvinnor och män Risk (Antalet allvarliga arbetsolycksfall per 1000 sysselsatta), kvinnor och män 2013 265 10,0 2014 259 9,7 2015 217 9,2 2016 198 8,2 2017 213 9,0 2018 212 8,7 2019 216 9,1 2020 199 8,5 2021 217 9,9 2022 255 11,6 2023 231 10,9 Källa: Afa Försäkring Visa hela tabellen