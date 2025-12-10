Trots nollvision i tolv år – allvarliga olyckorna minskar inte: ”Inte nöjda”
Livsmedelsarbetare är en av yrkesgrupperna som har högst risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor – och så har det varit under många år, enligt siffror från Afa Försäkring.
– Vi är inte nöjda med olycksstatistiken, målet är att ingen ska råka ut för olyckor, säger Benny Kolnby på Livs.
Afa Försäkring publicerar varje år statistik över allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro. I den senaste rapporten, som bygger på siffror från 2023, var antalet allvarliga olyckor bland livsmedelsarbetare 10,9 per 1 000 sysselsatta.
Det är en betydligt högre siffra än snittet för hela arbetsmarknaden, där antalet allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta uppgick till 2,7 under 2023.
Hög risk för livsmedelsarbetare
Att livsmedelsarbetare hör till de yrkesgrupper som löper högst risk att drabbas av allvarliga olyckor är inte nytt. I statistik som sträcker sig tillbaka till 2013 syns endast små förändringar från år till år.
Benny Kolnby, central ombudsman på Livs, pekar på flera saker som spelar roll när det gäller olyckor generellt. Ökad automatisering med alltmer slimmade organisationer är en del. Även hög omsättning av personal och stress bidrar, menar han.
– Många företag hyr in personal för att få en form av flexibilitet. Då måste man fundera på hur det fungerar med introduktion och arbetsbeskrivningar. Bra introduktion och riskinformation minskar riskerna för olyckor.
– Men vi är inte nöjda med olycksstatistiken, målet är att ingen ska råka ut för olyckor.
Hur ska man göra för att vända utvecklingen?
– Arbeta kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Alla företag gör inte det fullt ut. Men gör man det till punkt och pricka, upprättar handlingsplaner, prioriterar, hanterar och åtgärdar risker direkt ökar förutsättningarna för att få ner antalet olyckor.
Livmedelsarbetare sjätte farligaste yrket
Antal allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta (risk) 2023.
Skyddsombud har en viktig roll
Benny Kolnby menar att samverkan på arbetsplatsen också är en viktig del, samt att skyddsombud tar facklig tid för att påpeka fel och brister till arbetsgivaren, som har det yttersta ansvaret. Han anser också att fler bör använda LIA-systemet, ett stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt på arbetsplatsen.
Enligt Benny Kolnby strävar Livs mot en nollvision. Samtidigt menar han att det är svårt att helt förhindra olyckor.
– Olyckor är många gånger en plötslig händelse som kan vara svår att förutse hur bra man än jobbar med arbetsmiljön.
Finns det något mer ni kan göra från fackligt håll?
– Det vi kan göra är att fortsätta utbilda och stärka våra skyddsombud. De har en mycket viktig roll ute på arbetsplatserna för att vaka över att arbetsgivaren faktiskt gör det den ska utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sen är det arbetsgivarens ansvar att se till att faktiskt göra det.
Verktygen finns på plats
Benny Kolnby anser att förutsättningarna för att minska olyckorna redan finns, både vad gäller lagar och avtal, utbildningar och med system som LIA.
– Alla verktyg finns egentligen för att förbättra siffrorna. Det handlar om att jobba fullt ut med dem.
Heléne Eklöf är arbetsmiljöexpert på arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen som företräder 750 företag inom livsmedelsbranschen. Hon framhåller vikten av ständiga förbättringar.
– Vi behöver alltid göra mer inom arbetsmiljön i livsmedelsbranschen, säger Heléne Eklöf.
Vad ska till konkret för att få ner antalet allvarliga olyckor?
– Grundförutsättningen är kunskap om hur en trygg och bra arbetsmiljö ska se ut. Det får vi jobba med.
Det gör Livsmedelsföretagen bland annat genom utbildning, föreläsningar och ledarskapsutveckling, förklarar Heléne Eklöf.
Nollvision sedan 2013
Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivarna. Behöver era medlemmar, företagen, göra något annorlunda?
– Våra medlemsföretag jobbar fortlöpande med att undersöka sin arbetsmiljö. Det behöver de jobba ännu mer med. De behöver också jobba med att ta till sig mer kunskap om hur man kan få till en trygg arbetsplats och kring regelverk – och hur man omsätter dem i praktiken. Det kan våra medlemsföretag i vissa fall ha behov av.
Livsmedelsföretagen har åtminstone sedan 2013 haft en uttalad nollvision mot olyckor på jobbet.
Hur tycker du att siffrorna från Afa rimmar med nollvisionen?
– Vi måste naturligtvis jobba vidare utefter nollvisionen med våra åtgärder. Som jag nämnde handlar det om att öka kunskapen i första hand, och påverka engagemang och samverkan – både på företagen och tillsammans med Livs.
Är det meningsfullt att ha en nollvision om de allvarliga olyckorna inte minskar?
– Självklart. Det är det enda vi ska sträva mot. Företagens främsta tillgång är arbetstagarna och vi måste jobba vidare tillsammans. Vi och Livs får diskutera om hur kan vi jobba vidare, var vi behöver sätta in mer åtgärder och om det finns gammalt material och utbildningar som kanske ska tas fram igen eller uppdateras.
Är det ett misslyckande att de allvarliga olyckorna inte sjunker?
– Vi jobbar med ständiga förbättringsåtgärder. Det är ingen som lutar sig tillbaka när man tittar på siffrorna och tänker ”så här är det”, utan vi får fortsätta sträva på, säger Heléne Eklöf.
Allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta bland livsmedelsarbetare
|Skadeår
|Antal allvarliga olycksfall, kvinnor och män
|Risk (Antalet allvarliga arbetsolycksfall per 1000 sysselsatta), kvinnor och män
|2013
|265
|10,0
|2014
|259
|9,7
|2015
|217
|9,2
|2016
|198
|8,2
|2017
|213
|9,0
|2018
|212
|8,7
|2019
|216
|9,1
|2020
|199
|8,5
|2021
|217
|9,9
|2022
|255
|11,6
|2023
|231
|10,9