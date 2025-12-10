Artikeln i korthet En 35-årig man i Sverige är misstänkt för människohandel efter att ha rekryterat två polska män under falska löften om arbete, lön och boende. Männen rekryterades via soppkök i Polen, var skuldsatta och en av dem hemlös.

Männen bodde under usla förhållanden i en oinredd och ouppvärmd vind, fick arbeta långa dagar utan korrekt lön, och blev övervakade samt fråntagna sina pass.

Flera andra personer är också åtalade för medhjälp till människohandel, inklusive en chaufför som körde de polska männen till arbetsplatserna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I februari larmades Polisen av allmänheten om en ensam man som gick längs den hårt trafikerade E65 utanför Ystad. Händelsen kom att bli startpunkten för en utredning gentemot hans 35-årige arbetsgivare.

För polisen berättade den polske mannen att han gått från en gård i Skurup där han tillsammans med två andra polska män befunnit sig under en tid.

Soppkök, mögel och möss

En husrannsakan visade att det mycket riktigt bodde två polska män på gården på en oinredd vind. Vinden saknade värme, var ordentligt nedsliten och var angripen av möss.

– De hade inget kök och inga sängar. De fick diska i en svartmöglig dusch och sova med ytterkläderna på sig, berättar åklagare Emma Adolfsson för Ystad Allehanda.

Duschen som de polska arbetarna fick diska i.

Enligt åklagaren är det 35-åringen som har rekryterat männen i Polen. Männen har varit skuldsatta och en av dem var även hemlös. Rekryteringen ska ha skett genom att 35-åringen begett sig till Polen och sökt upp de berörda männen på platser som åklagaren beskriver som ”soppkök” eller motsvarande.

Enligt åtalet ska mannen ha lovat de polska männen byggjobb i Sverige, månadslön, försäkring och samt gratis boende med okej standard.

Tog passen

I stället uppger männen att de har arbetat 10 timmar om dagen 6 dagar i veckan, och ibland mer än då. De ska även ha övervakats och blivit fråntagna sina pass. Den lön de utlovades ska heller inte betalats ut korrekt.

– En av männen uppger att han fått hälften av vad han utlovats. En annan av männen fick i stort sett inga pengar alls, säger åklagare Emma Adolfsson till Ystads Allehanda.

Själva arbetet ska ha skett på olika byggarbetsplatser runtom i Skåne samt inom bilrekondering. Männen ska även ha utfört renoverings- och trädgårdsarbete på 35-åringens gård och även tagit hand om hans hund.

Tog hand om arbetsgivarens hund

En medåtalad till 35-åringen påstås ha agerat chaufför till de polska männen, och bland annat kört dem mellan de olika byggarbetsplatserna.

Förutom 35-åringen och chauffören står ytterligare två män åtalade för medhjälp till människohandel.

Arbetet har sökt den tilltalade 35-åringens advokat som inte vill kommentera fallet i media.

Rättegången startar torsdag den 12 december i Malmö tingsrätt och kommer att pågå i tolv dagar.