Räkna med CLO
CLO är en allt vanligare märkning på moderna LED-armaturer. Har du koll på vad det betyder?
CLO står för Constant Light Output (konstant ljusutgång) och är en teknisk funktion som gör att ljusstyrkan hålls jämn över hela lampans livslängd.
LED-dioder minskar normalt i ljusflöde över tid. Minskningen är linjär och mäts i Lumen Maintenance eller armaturens L-värde.
Men med CLO-programmerade don kompenseras detta med en ökad strömförsörjning.
En CLO-armatur märkt L100 innebär att dioderna ger samma flöde mellan 0 och 100 000 timmar.