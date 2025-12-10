Räkna med CLO

CLO står för Constant Light Output (konstant ljusutgång) och är en teknisk funktion som gör att ljusstyrkan hålls jämn över hela lampans livslängd.

LED-dioder minskar normalt i ljusflöde över tid. Minskningen är linjär och mäts i Lumen Maintenance eller armaturens L-värde.

Men med CLO-programmerade don kompenseras detta med en ökad strömförsörjning.

En CLO-armatur märkt L100 innebär att dioderna ger samma flöde mellan 0 och 100 000 timmar.