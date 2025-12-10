Övertid utan extra lön på SJ och VR – nu rasar personalen

Artikeln i korthet Från årsskiftet kommer tågpersonal på bland annat Pågatågen inte längre att få extra betalt för övertid under 15 minuter enligt ett nytt kollektivavtal, vilket har orsakat stor ilska bland medlemmarna i facket Seko.

Knut Thor, från Seko på Pågatåg, riktar kritik mot både arbetsgivarna och Sekos egen förhandlingsledning för att ha skrivit under avtalet utan att säkra övertidsersättning från första minuten.

Seko, tillsammans med andra fackförbund, förhandlar nu med Almega Tågföretagen för att försöka hitta en lösning, och erkänner att de ångrar att de skrev under det nuvarande avtalet.

Från årsskiftet kommer tågpersonal inte längre att få extra betalt för de första 15 minuterna de jobbar övertid. Beslutet väcker starka känslor.

Facket på Pågatåg har delat ut flygblad för att uppmärksamma resenärer på vad som sker.

– Våra medlemmar är otroligt upprörda, säger Knut Thor, lokförare och ordförande för fackförbundet Seko på Pågatågen.

Pengar från första minuten

Tidigare har personalen på Pågatåg fått övertidsersättning från första minuten. Så har det även varit på flera andra tågbolag, däribland SJ. Men ersättningen försvinner vid årsskiftet, enligt det nya kollektivavtalet.

Facket på Pågatågen har försökt komma överens med deras arbetsgivare om att få övertid från första minuten även framöver. Men tågbolaget VR vill inte gå emot Almega Tågföretagen, arbetsgivarorganisationen som har slutit avtal med Seko.

Kritik mot flera håll

Knut Thor är kritisk mot både arbetsgivarnas agerande och att Sekos förhandlare på högre nivå har skrivit under kollektivavtalet.

– Vi vill ha betalt för vår övertid, säger han.

”Vi förstår att frågan väcker känslor men det är olyckligt att VR som enskild part lyfts fram”, skriver presschefen Erik Söderberg till Sekotidningen.

Tågbolaget VR, som kör Pågatågen, anser att saken måste lösas på en högre nivå.

”Beredda att diskutera”

Enligt Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen, är tågbolagen fria att göra egna överenskommelser med facket.

– Men då måste de enas om något annat och så byter man värden med varandra, säger han.

Pierre Sandberg är medveten om att det finns starka känslor i frågan om övertid, även om han inte håller med facket om omfattningen av missnöjet.

Han säger att han är mån om en bra relation till facket och medarbetarna i branschen.

– Så vi är beredda att diskutera det här. Så pass konstruktiva är vi även denna gång, säger Pierre Sandberg.

Ångrar kollektivavtalet

Sekos ombudsman, Sune Blomkvist, säger att facket nu förhandlar med Almega Tågföretagen.

– Jag hoppas och tror att vi ska hitta en lösning innan årsskiftet, säger Sune Blomkvist.

I efterhand ångrar han att Seko och andra fackförbund, som ST och SRAT och Sveriges Ingenjörer, skrev under kollektivavtalet.

– Jag hade inte skrivit under avtalet om jag hade haft den kunskapen som jag har idag, säger Sune Blomkvist.