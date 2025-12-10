Lastbilschaufför död efter olycka — väjde för renar

Olyckan skedde på tisdagseftermiddagen på E10 norr om Överkalix.

Enligt räddningstjänsten skedde olyckan när förarna bromsade in för renar som plötsligt befann sig på vägbanan, skriver NSD.

En av lastbilarna var en tankbil med släp. Vid inbromsningen ska släpet ha slagit ut över vägen och träffat den mötande lastbilen, enligt tidningen.

Under onsdagsmorgonen meddelade polisen att en av förarna, en man i 30-årsåldern, avlidit till följd av olyckan.

– Den blev så allvarlig att en av lastbilschaufförerna avled, säger polisens presstalesperson Kristina Hallin till Arbetet.

Utreds av polisen

Polisen utreder nu närmare hur olyckan gått till, och kan inte svara på om det kommer att utredas som en arbetsplatsolycka.

– Det ligger själkvklart nära till hands om det här har varit under tjänst, men det är för tidigt att säga om ärendet ska rubriceras så.