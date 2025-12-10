100 jobb försvinner i Karlskrona när barnkullarna minskar – mest barnskötare

Artikeln i korthet Karlskrona har beslutat att minska personalen i skola och förskola på grund av mindre barnkullar, vilket kommer att påverka över 100 jobb, främst barnskötare och elevassistenter.

De flesta förskollärare får vara kvar, eftersom barnskötartjänster görs om till förskollärartjänster.

Facket Kommunal anser att nedskärningen är för stor och säger att det kommer bli fler barn per pedagog, trots att personalen redan i dag tycker att bemanningen är för dålig.

Minskade barnkullar är anledningen till att Karlskrona skär ner på personalen i skola och förskola. Nu är förhandlingarna med facken avslutade, i oenighet, och det står klart att drygt 100 personer berörs.

Det är främst barnskötartjänster som försvinner, följt av elevassistenter inom skola. Endast ett fåtal förskollärare berörs, eftersom barnskötartjänster gjorts om till förskollärartjänster som de kunnat omplaceras till. Därmed ökar andelen förskollärare i kommunens förskolor.

Fler barn per pedagog

Men antalet barn per pedagog blir fler, trots att personalen redan i dag anser att de är för få. Det säger Oskar Engström, företrädare för facket Kommunal i Karlskrona.

– De här nedskärningarna står inte i proportion till de minskade barnkullarna. Medlemmarna är jätteledsna. Jag pratade med en medlem nyss som vittnade om att man redan i dag upplever att man springer benen av sig och inte hinner med barnen på det sätt man skulle önska, säger Oskar Engström till Kommunalarbetaren.

Parallellt med att man har förhandlat om neddragningarna har kommunen börjat erbjuda barn till föräldralediga 20 timmar i veckan på förskolan i stället för de lagstadgade 15 timmarna, vilket lett till ökad belastning.

– Det är klart att vi kan ha 20-timmarsbarnen, men inte med den bemanningen, säger Oskar Engström.

Få kan omplaceras tror facket

Exakt vilka som riskerar att bli av med jobbet kommer att visa sig de kommande dagarna, arbetsgivaren har börjat kontakta dem.

Innan uppsägning kan bli aktuell ska det göras en omplaceringsutredning, där man tittar på om personen kan vara aktuell för ett annat jobb i kommunen. Oskar Engström tror inte att det kommer gälla så många, få har dubbelkompetens.

Karlskrona är inte den enda kommun som gjort stora nedskärningar inom förskola och skola det senaste året och då främst velat göra sig av med barnskötare. Är det ett yrke som är på väg bort? Oskar Engström tror inte det.

– Jag tror det är samma dumheter som man gjorde i regionerna när man skulle plocka bort alla undersköterskor för att det skulle se fint ut på pappret. Sen vaknar man upp och upptäcker att oj, barnskötarna gör inte det som man utbildar sig till förskollärare för att göra. Vi har olika funktioner men är lika viktiga för verksamheten, säger han.

I ett pressmeddelande säger förvaltningsdirektören Henning Fuhrman att han har förståelse för att många är besvikna och oroliga.

Kommunen: Nödvändiga anpassningar

– Vi önskar nog alla att utvecklingen med färre barn och elever hade sett annorlunda ut, men så som prognoserna ser ut för de kommande åren så är de här anpassningarna helt nödvändiga, säger Henning Fuhrman i pressmeddelandet.

