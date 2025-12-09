I februari skrev jag om att Statens servicecenter beslutat att stänga kontoret i Ludvika permanent. Inte därför att behovet saknades, tvärtom. Bakgrunden till beslutet var regeringens besparingar. Myndigheten tvingades helt enkelt lägga ner där man kunde komma ur hyreskontrakten fort nog.

Det var ett i raden av exempel på hur staten drar sig tillbaka från stora delar av Sverige. Som obemannade arbetsförmedlingskontor och en allt glesare postgång. Människor utanför städerna får inte samma möjligheter och känner sig övergivna.

Men just servicekontoret i Ludvika pekade också på något annat: hur samhällets reträtt på allvar är ett hot mot tillväxt och utflyttning. Ludvika är nämligen en av de kommuner som växer, och växer fort.

Hut går hem

Bakgrunden är förstås Hitachi Energy och de jättelika investeringar företaget nu gör för att möta behovet av system för att föra över elektrisk energi. När hela världen ska elektrifiera transporter och industriella processer måste elen fram. Hitachi Energy är världsledande och navet i verksamheten finns i Ludvika.

Konkret betyder det att staden sjuder av liv. Människor från alla delar av Sverige och världen kommer hit för att delta i arbetet.

De lokala statliga servicekontoren ska vara människors väg in till myndighetssverige. Här kan du nå Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Grundläggande kontakter för alla, men inte minst för den som ska börja i en ny kommun eller till och med i ett nytt land.

Att lägga ner servicekontoret på en ort som just nu växer så det knakar var helt enkelt idiotiskt. Precis det skrev jag i februari.

Nu visar det sig att hut för en gångs skull går hem.

Slottner fick massiv kritik

Statens servicecenter bekräftar nämligen att kontoret i Ludvika ska öppnas igen, sannolikt redan under 2026. En informationsträff är utlovad vilken dag som helst.

Om det beror på texten i Arbetet ska jag låta vara osagt. Sanningen är att civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna fått hård kritik från alla håll för nedläggningen. Och att den bröt mot det regeringen hävdar är meningen med servicekontoren, nämligen att de ska finnas i alla arbetsmarknadsregioner.

Frid och fröjd med andra ord? Kanske när det handlar om möjligheten för invånare i Ludvika att komma i kontakt med myndigheter. Men knappast när det handlar om regeringens vilja att bidra till tillväxt och utveckling.

Passiviteten är en prioritering

Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna får hård kritik eftersom han bokstavligen inte gör någonting åt arbetslösheten. Näringsminister Ebba Busch har till sist insett att näringslivet behöver en stabil energipolitik, men moderater och sverigedemokrater stoppade försöken att få till en överenskommelse.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje pratar om bidragstak men gör absolut inget för att återuppbygga sjukförsäkringen. Och vad bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlsson gör på dagarna kan vi bara gissa.

Det är inte tillfälligheter. Det handlar om andra prioriteringar. Att Ludvika får tillbaka sitt servicekontor är det som bryter mönstret.