Nasrin jobbar med blodiglar på sjukhuset: ”Beställer extra många inför storhelger”
Fler blodiglar används inom sjukvården nu än för 25 år sedan. Det säger undersköterskan Nasrin Tajfar, 58, som jobbar som koordinator inom rekonstruktiv kirurgi på Karolinska universitetssjukhuset.
– Blodigeln är mästare på att återskapa blodcirkulation.
Blodiglar är det enda levande djuret som någonsin har sålts på svenska apotek. Varför används de fortfarande inom sjukvården?
– Blodiglar göra stor skillnad för patienter som till exempel drabbats av bröstcancer, en arbetsplatsolycka eller som fått ett öra avslitet i en hundattack. Jag är koordinator för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, och de flesta patienter återhämtar sig fint efter sina operationer, men om blodet inte pumpas ut som det ska kan den flyttade vävnaden dö. Då är blodigeln mästare på att återskapa blodcirkulation.
Hur reagerar patienten när ni berättar om blodiglarna?
– De flesta är tveksamma i början. Särskilt ansiktet kan vara lite extra känsligt, men vi övervakar allt så att patienterna ska känna sig trygga. Hittills är det ingen som har vägrat och de är så tacksamma efteråt. Det är värt allt.
Hur blev du ansvarig för blodiglarna?
– Jag är inte rädd för varken sår eller blodiglar. Det var krig i Iran, så jag har sett det mesta innan jag kom hit. Nu har jag varit på Karolinska i 25 år och man använder faktiskt fler blodiglar i dag än när jag började. Man kan rekonstruera så mycket mer och plastikkirurgin har blivit så avancerad. Det är mitt ansvar att beställa blodiglar, och inför storhelger ser jag alltid till att det finns extra. Varje patient behöver minst 20 blodiglar.
Är alla i personalen lika pigga på att sköta era små husdjur?
– Nej, det finns några som tycker att det känns läskigt och de behöver självklart aldrig röra dem. Vi är tillräckligt många som hjälper till. Blodiglarna kräver inte mycket underhåll. Vi byter vatten en gång i månaden och så behöver de lite vanligt grovsalt, men det är viktigt att det alltid ligger en hantel ovanpå plastlocket.
Varför då?
– Utan hanteln kan de pressa sig ut ur lådan. Blodiglar är smartare än man kan tro.