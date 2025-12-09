Artikeln i korthet Undersköterskan Nasrin Tajfar är ansvarig för blodiglar på Karolinska universitetssjukhuset, och ser till att det alltid finns tillräckligt med iglar för att täcka behoven. Varje patient behöver minst 20 blodiglar.

Blodiglar spelar en viktig roll i sjukvården, särskilt inom rekonstruktiv plastikkirurgi, genom att hjälpa till att återställa blodcirkulationen i nyflyttad vävnad.

Blodiglar spelar en viktig roll i sjukvården, särskilt inom rekonstruktiv plastikkirurgi, genom att hjälpa till att återställa blodcirkulationen i nyflyttad vävnad.

Patienterna är ofta skeptiska i början när de hör om behandlingar med blodiglar, men iglarnas effektivitet gör dem snabbt tacksamma.

Blodiglar är det enda levande djuret som någonsin har sålts på svenska apotek. Varför används de fortfarande inom sjukvården?

– Blodiglar göra stor skillnad för patienter som till exempel drabbats av bröstcancer, en arbetsplatsolycka eller som fått ett öra avslitet i en hundattack. Jag är koordinator för rekonstruktiv plastikkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset, och de flesta patienter återhämtar sig fint efter sina operationer, men om blodet inte pumpas ut som det ska kan den flyttade vävnaden dö. Då är blodigeln mästare på att återskapa blodcirkulation.

Hur reagerar patienten när ni berättar om blodiglarna?

– De flesta är tveksamma i början. Särskilt ansiktet kan vara lite extra känsligt, men vi övervakar allt så att patienterna ska känna sig trygga. Hittills är det ingen som har vägrat och de är så tacksamma efteråt. Det är värt allt.

Hur blev du ansvarig för blodiglarna?

– Jag är inte rädd för varken sår eller blodiglar. Det var krig i Iran, så jag har sett det mesta innan jag kom hit. Nu har jag varit på Karolinska i 25 år och man använder faktiskt fler blodiglar i dag än när jag började. Man kan rekonstruera så mycket mer och plastikkirurgin har blivit så avancerad. Det är mitt ansvar att beställa blodiglar, och inför storhelger ser jag alltid till att det finns extra. Varje patient behöver minst 20 blodiglar.

Är alla i personalen lika pigga på att sköta era små husdjur?

– Nej, det finns några som tycker att det känns läskigt och de behöver självklart aldrig röra dem. Vi är tillräckligt många som hjälper till. Blodiglarna kräver inte mycket underhåll. Vi byter vatten en gång i månaden och så behöver de lite vanligt grovsalt, men det är viktigt att det alltid ligger en hantel ovanpå plastlocket.

Varför då?

– Utan hanteln kan de pressa sig ut ur lådan. Blodiglar är smartare än man kan tro.