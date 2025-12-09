Hon tillägger:

– På jobbet fungerar det bra. De flesta kunder tycker att det är häftigt att det kommer en tjej. Jag har väl fått någon enstaka dum kommentar, men inte värre än så.

Sedan i maj i år är hon andraårsmontör. Hon gjorde sin praktik på Bravida Falköping, och när det var dags för lärlingsanställning var det dit hon sökte sig.

Hon säger att det inte var svårt att få jobb för dem som så ville i hennes klass.

– Vi var 16 från början i klassen och var väl fem som blev elektriker till slut. De som ville fick jobb. Jag gissar att de övriga kände att yrket inte var något för dem.

Blev elektriker på grund av gymnastik

Att hon över huvud taget valde att utbilda sig till elektriker säger hon beror på gymnastiken.

Hennes tränare läste på elprogrammet.

– Hon verkade tycka att det var bra, så jag bestämde mig redan i sjuan. Jag ville gå något praktiskt, jag var trött på att sitta still och plugga.

”Det är väldigt spännande, och kul, att komma ut och träffa framtida kollegor, och introducera dem i branschen”, säger Erika Elmebro om sitt uppdrag som skolinformatör.

”Ackord är väldigt givande”

När hon började som lärling på Bravida arbetade hon främst på entreprenad.

– De brukar tycka att det är bäst att sätta lärlingar där. Men nu har jag precis börjat på service, jag gör jobb hos olika företag och privatpersoner, säger hon.

Under tiden på entreprenad provade hon även på ackordsjobb.

– Ackord är väldigt givande för det kräver att du verkligen planerar ditt arbete. Det handlar inte om att jobba fortare, utan det sitter i själva planeringen. Att du ser till att du tar med dig allt du behöver direkt, så du inte måste springa fram och tillbaka en massa. Så det var väldigt nyttigt, man får en tankeställare hur man ska göra för att spara tid. Vi gick plus på jobbet, och det är alltid gött med lite extra pengar.

Gick med i facket i gymnasiet

Facket gick hon med i under gymnasiet. Det var den gången klassen hade besök av Jesper Ekström, ung-ansvarig i förbundet.

– Jag tycker medlemskapet är nyttigt, och skulle det ske någonting så vet man att man kan få hjälp, säger hon.

Lägsta löner i installationsavtalet per månad Från och med 1 maj 2025 Från och med 1 maj 2026 1:a året i yrket 21 759 kr 22 412 kr 2:a året i yrket 26 717 kr 27 519 kr 3:e året i yrket och därefter 30 084 kr 30 987 kr Servicemontörer 31 922 kr 32 880 kr Tekniker 32 611 kr 33 589 kr Visa hela tabellen

Skolinformatör i Skaraborg

Nu har hon i sin tur tagit på sig rollen som skolinformatör, för att besöka elever på el-programmen i Skaraborg.

– Det är väldigt spännande, och kul, att komma ut och träffa framtida kollegor, och introducera dem i branschen.

– De är alltid intresserade av sådant som lön och pengar. Men de har inte jättekoll på vad facket gör, så vi får förklara vad facket är för nåt.

Vad skulle du ge för råd till den som funderar på att bli elektriker?

– Jag skulle säga absolut, kör! Det är verkligen jättekul, och väldigt givande. Det är också bra med den kunskap som du får som elektriker. Man har mycket nytta av den kunskapen skulle jag säga. Man blir ju händig och sånt också.

Endast 32 kvinnor är elinstallatör för regelefterlevnad El- och energiprogrammet är det mest sökta yrkesprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Men endast fyra procent av de sökande är kvinnor. Av de kvinnor som till slut blir elektriker ansöker dock ytterst få om auktorisation. Vid årsskiftet 2024 fanns det totalt 47 484 auktoriserade elinstallatörer, varav 303 var kvinnor. Av dessa är endast 32 kvinnor registrerade som elinstallatör för regelefterlevnad, det vill säga har den roll som ett elinstallationsföretag behöver för att uppfylla elsäkerhetslagen. Källa: Elsäkerhetsverket Läs mer