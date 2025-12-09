Montören Erika, 21, är van att vara ensam tjej på arbetsplatsen: ”Ackord är väldigt givande”
Hon är van att vara ensam tjej. Först på elprogrammet, sedan ute på jobben.
– I skolan tyckte jag att det var både skönt och lite läskigt, säger 21-åriga Erika Elmebro, Bravida Falköping.
Hon tillägger:
– På jobbet fungerar det bra. De flesta kunder tycker att det är häftigt att det kommer en tjej. Jag har väl fått någon enstaka dum kommentar, men inte värre än så.
Sedan i maj i år är hon andraårsmontör. Hon gjorde sin praktik på Bravida Falköping, och när det var dags för lärlingsanställning var det dit hon sökte sig.
Hon säger att det inte var svårt att få jobb för dem som så ville i hennes klass.
– Vi var 16 från början i klassen och var väl fem som blev elektriker till slut. De som ville fick jobb. Jag gissar att de övriga kände att yrket inte var något för dem.
Blev elektriker på grund av gymnastik
Att hon över huvud taget valde att utbilda sig till elektriker säger hon beror på gymnastiken.
Hennes tränare läste på elprogrammet.
– Hon verkade tycka att det var bra, så jag bestämde mig redan i sjuan. Jag ville gå något praktiskt, jag var trött på att sitta still och plugga.
”Ackord är väldigt givande”
När hon började som lärling på Bravida arbetade hon främst på entreprenad.
– De brukar tycka att det är bäst att sätta lärlingar där. Men nu har jag precis börjat på service, jag gör jobb hos olika företag och privatpersoner, säger hon.
Under tiden på entreprenad provade hon även på ackordsjobb.
– Ackord är väldigt givande för det kräver att du verkligen planerar ditt arbete. Det handlar inte om att jobba fortare, utan det sitter i själva planeringen. Att du ser till att du tar med dig allt du behöver direkt, så du inte måste springa fram och tillbaka en massa. Så det var väldigt nyttigt, man får en tankeställare hur man ska göra för att spara tid. Vi gick plus på jobbet, och det är alltid gött med lite extra pengar.
Gick med i facket i gymnasiet
Facket gick hon med i under gymnasiet. Det var den gången klassen hade besök av Jesper Ekström, ung-ansvarig i förbundet.
– Jag tycker medlemskapet är nyttigt, och skulle det ske någonting så vet man att man kan få hjälp, säger hon.
Lägsta löner i installationsavtalet per månad
|Från och med 1 maj 2025
|Från och med 1 maj 2026
|1:a året i yrket
|21 759 kr
|22 412 kr
|2:a året i yrket
|26 717 kr
|27 519 kr
|3:e året i yrket och därefter
|30 084 kr
|30 987 kr
|Servicemontörer
|31 922 kr
|32 880 kr
|Tekniker
|32 611 kr
|33 589 kr
Skolinformatör i Skaraborg
Nu har hon i sin tur tagit på sig rollen som skolinformatör, för att besöka elever på el-programmen i Skaraborg.
– Det är väldigt spännande, och kul, att komma ut och träffa framtida kollegor, och introducera dem i branschen.
– De är alltid intresserade av sådant som lön och pengar. Men de har inte jättekoll på vad facket gör, så vi får förklara vad facket är för nåt.
Vad skulle du ge för råd till den som funderar på att bli elektriker?
– Jag skulle säga absolut, kör! Det är verkligen jättekul, och väldigt givande. Det är också bra med den kunskap som du får som elektriker. Man har mycket nytta av den kunskapen skulle jag säga. Man blir ju händig och sånt också.