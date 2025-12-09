Döms till 18 års fängelse för ambulansmordet

Mannen var sedan tidigare dömd för våldsbrott, och bara dagar innan mordet attackerade han en annan ambulanspersonal med ett basebollträ.

Trots det skickades ambulanssjukvårdaren ambulans ut till mannens adress, utan någon information om hans våldsamma bakgrund.

Kollegan: Mordet kunde förhindrats

Om bara en varning hade gått ut till ambulansen hade den 47-åriga kvinnan kunnat vara vid liv i dag. Det är ambulanskollegan Malin Olsson från Hudiksvall övertygad om, vilket hon har sagt till Arbetet tidigare.

– Då hade vi inte ens kört eller möjligtvis gjort det i sällskap med polis som går fram först och säkrar platsen, sa hon.

Hon kallade bristerna i skyddsnätet ”katastrofala”.

– Vi som bär de gröngula kläderna gör det med stolthet, men att behöva göra det med livet som insats är fruktansvärt.

Knivhöggs i hjärtat

På tisdagen kom Hälsinglands tingsrätt med sin dom i fallet. I domen står att attacken kom helt utan förvarning när ambulanspersonalen öppnade dörren.

Mannen stod redo med kniv och högg kvinnan minst tre gånger. Ett av huggen gick in mellan revbenen och nådde hjärtat, det var det som ledde till hennes död.

Sår på armarna visar hur hon försökt skydda sig.

Ville skada någon – men inte döda

Under rättegången berättar mannen att han hade ringt SOS och sedan ställt sig innanför dörren med en kniv och väntat på ambulansen. Han sa att han redan innan hade bestämt sig för att skada någon av dem som kom dit.

Men han säger fortfarande att han inte ville döda.

Ett par dagar före mordet slog mannen en annan ambulanssjukvårdare med ett basebollträ. På grund av den attacken dömer tingsrätten mannen även för våld mot tjänsteman.

Inte allvarligt psyksjuk – får fängelse

Åklagaren ville att mannen skulle få livstids fängelse, men rätten bestämde i stället att han ska dömas till 18 år.

Enligt tingsrätten var attacken inte tillräckligt planerad för att nå upp till ett livstidsstraff. Men de bedömer ändå att våldet var så allvarligt och helt utan anledning att straffet ändå måste vara mycket långt.

Rätten slog också fast att mannen inte hade en allvarlig psykisk störning. Därför döms han till fängelse och inte till rättspsykiatrisk vård.

”I ett rättspsykiatriskt utlåtande som tingsrätten hämtat in har teamet bedömt att mannen, även om han sedan barndomen haft psykiska och andra problem, inte led av en allvarlig psykisk störning vid mordet eller under den rättspsykiatriska undersökningen”, står det i domen.

Mannen ska dessutom betala över 290 000 kronor i skadestånd till de två offren för hans attacker.

Krav på varningssystem

Mordet på ambulanssjukvårdaren har väckt en debatt i hela Sverige kring ambulanspersonals säkerhet vid utryckningar. Att införa ett system med så kallad flaggning för farliga patienter är ett krav som har lyfts på flera håll.

Som resultat av diskussionen har Region Gävleborg, den aktuella arbetsgivaren, börjat jobba fram ett sådant system.