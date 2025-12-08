Basindustrin producerar dygnet runt, veckans alla dagar och året runt i minutiöst planerade skift. Företagen har investerat mångmiljardbelopp i verksamheterna för att utveckla produktiviteten.

Därför är det en nödvändighet att kunna nyttja de kapitalintensiva anläggningarna fullt ut och att produktionen kan bedrivas utan uppehåll.

Ett hot mot jobben

En förkortning av arbetstider rubbar skiftesplaneringen och skapar störningar i driften, vilket kan få stora konsekvenser.

Att kontrollerat stänga ned och starta upp driften tar flera timmar, ibland dagar, och påverkar naturligtvis företagens möjlighet att hävda sig i den internationella konkurrensen på ett negativt sätt.

Att utöka bemanningen för att säkerställa ett upprätthållande av driften vid arbetstidsförkortning är inte ett realistiskt alternativ utan sänkta löner. Med bibehållen lönenivå skulle detta medföra en direkt kostnadsökning, ett slag mot konkurrenskraften och därmed också ett hot mot jobben.

Ökad stress

Då har man dessutom inte ens beaktat att det saknas arbetskraft med rätt kompetens.

Industrin står idag inför en betydande kompetensbrist, med stora svårigheter att rekrytera flera yrkeskategorier. Situationen är redan ansträngd och det finns ingen ”reservpool” av kvalificerad arbetskraft att rekrytera från.

En arbetstidsförkortning, som i basindustrin varken kan lösas med färre produktionstimmar eller fler anställda, riskerar att öka pressen på att befintlig personal måste arbeta mer beordrad övertid.

Detta ger varken minskad arbetstid eller förbättrad arbetsmiljö. Även utan ökat övertidsuttag skulle stressen ändå sannolikt bli större, eftersom samma mängd arbete måste göras på kortare tid.

Industrin har redan arbetstidsförkortning

Man ska även komma ihåg de åtgärder som genomförts i våra kollektivavtal.

Arbete inom basindustrin kan vara krävande genom att arbetet förläggs som skiftarbete. Därför har kollektivavtalen i våra branscher sedan länge en förkortning av veckoarbetstiden för de som arbetar i skiftgång.

Utöver detta finns även livsarbetstids- och deltidspremier avsatta för att arbetstagare ska kunna välja att gå tidigare i hel- eller delpension och på så sätt förkorta livsarbetstiden.

Därför är det helt enkelt inte sant att arbetstiden i Sverige varit konstant sedan 1970-talet.

Sämre produktivitet

Verkligheten är tydlig – såväl företag som anställda inom industrin förlorar på förkortad arbetstid.

Att korta arbetstiden kommer påverka industrins produktivitet och möjlighet att konkurrera. En följd av detta, som kommer vara påtaglig, är att det kommer att påverka jobben, arbetsmiljön och löneutrymmet negativt.

Det handlar inte bara om ett momentant löneavstående utan även om industrins möjlighet att bära bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa. Kan vi inte bemanna vår industri kommer det inte vara ekonomiskt försvarbart att behålla jobben i landet.

Att korta arbetstiden och samtidigt behålla vårt välstånd, produktivitet och sysselsättning är inte möjligt. Det äventyrar helt enkelt basindustrins framtid i Sverige.