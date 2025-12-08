Har jag rätt att vara föräldraledig över julen?

Både lager och butiker går för högtryck under från Black week, till jul och reatider. Samtidigt vill många anställda vara hemma och fira tillsammans med familjen.

Följer du reglerna genom att ansöka minst två månader i förväg kan chefen normalt inte neka dig föräldraledighet.

En arbetsgivare kan dock neka föräldraledighet om ledigheten har stor påverkan på arbetet, men det är i så fall i yrken där det är nästan omöjligt att hitta ersättare.

– Men har chefen två månader på sig är det inga problem att hitta en ersättare inom handeln, säger Elin Röder, teamledare på Handels fackliga rådgivning.

Går att önska julafton som ledig dag

Det finns även ett annat sätt att få ledigt på julafton. Har butiken kollektivavtal får anställda önska fem dagar per år då de inte vill vara schemalagda.

Om man önskar julafton har man rätt att vara ledig vartannat år. För Coops avtal kan man även byta julafton mot annan kulturell högtidsdag.

Många lagerarbetare är lediga på jul- och nyårsafton, men om verksamheten är i gång har anställda som jobbar rätt till att få timmarna överförda till tidsbanken.

Även lagerarbetare kan önska julafton som en av de fem lediga dagarna, dock utan någon garanti om ledigt vartannat år.