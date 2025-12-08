Kvinna misstänks ha förgiftat fyra kollegor på sjukhus

UPPDATERAD 17.15

En efter en insjuknade personalen med samma symtom och fick vårdas på intensivvårdsavdelning med livshotande symtom. Alla fyra misstänks ha förgiftats under arbetstid vid olika tillfällen under oktober och november.

En kvinna i 60-årsåldern som själv jobbar på sjukhuset har nu häktats skäligen misstänkt för grov misshandel på sina arbetskamrater, den lägre misstankegraden.

Kammaråklagare Emma Häggström hade dock begärt kvinnan häktad för mordförsök – på den starkare misstankegraden.

”Tingsrätten delar min bedömning att det finns skäl att häkta kvinnan. Nu kommer vi att hålla ytterligare förhör och vidta andra utredningsåtgärder. Vi hoppas att vi inom kort ska få analysbesked som är viktiga för att ta reda på vad som har hänt, säger kammaråklagare Emma Häggström.” säger hon i ett pressmeddelande.

Väktare och stängda dörrar

Enligt Akademiska sjukhuset har den berörda personalen erbjudits krisstöd och krissamtal efter händelsen. Sjukhuset har haft väktare på plats och stängda dörrar till den drabbade avdelningen.

Också chefer har funnits tillgängliga på avdelningen, från tidig morgon till sen kväll. Övriga tider har jourchefer varit i beredskap om något skulle hända.

Kommunal: ”Det har varit en rörig tid”

Sumaia Eizuldeen är undersköterska på Akademiska sjukhuset och ordförande för fackförbundet Kommunal i Region Uppsala. Hon tycker att arbetsgivaren har erbjudit bra stöd och säkerhetsåtgärder till de anställda.

Sumaia Eizuldeen, undersköterska och ordförande för Kommunals sektion Region Uppsala.

En av de förgiftade är medlem i Kommunal, berättar Sumaia Eizuldeen.

– Personen blev inte lika sjuk som de andra, utan var borta ett par dagar och kom sedan snabbt tillbaka till jobbet igen, säger hon.

Och även om läget på arbetsplatsen lugnat ned sig lite sedan sjukdomsfallen inträffade, har det varit en rörig tid för personalen.

– Det har varit mycket oro, man har tänkt mycket och pratat med varandra. Det går inte att komma ifrån förrän man får klartecken kring vad som hänt, säger Sumaia Eizuldeen.