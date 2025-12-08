Artikeln i korthet Edvin sprang ett maraton i sin butik för att samla in pengar till Musikhjälpen.

Trots fysisk ansträngning och slitna ben imponerade Edvin på både personal och kunder.

Musikhjälpen är ett återkommande insamlingsevenemang som arrangeras av Sveriges Radio P3, SVT och Radiohjälpen, och årets tema var "Alla barn har rätt att gå i skolan"

– Jag ville göra något som var lite sjukt och det här var ju lite sjukt, skrattar Edvin.

Du sprang alltså ett maraton inne i butiken?

– Ja, jag körde kundvarvet som är 80 meter. Första halvan av loppet var viktigast, den gjorde jag när butiken var stängd. Då kunde jag springa fortare. Jag svettades men höll mig medvetet i mitten av gången.

Vad fick du för reaktioner?

– Personalen är imponerade. Det var kul, kunderna var glada. Det kom in kunder för att titta när jag sprang, en kund var inne tre gånger.

”Ingen i personalen ville springa”

Frågade du om personalen ville springa?

– Det var definitivt ingen som ville. Jag försökte, men man får ha respekt för distansen, 4,2 mil är inget man pressar ur sig. Personalen tyckte också att jag var lite dum i huvudet som gjorde det här.

Hur kändes kroppen efteråt?

– Jo, men benen blev sargade och ryggen har tagit stryk av 4,2 mil på betonggolv. Men jag var i butiken dagen efter klockan åtta. Det tyckte nog kunderna var ännu roligare, att se mig plocka varor dagen efter.

Blir det insamling nästa år också?

– Ja något blir det, jag måste nästan toppa det här. Jag får se vad jag hittar på. Jag uppmuntrar andra butiker att göra det här. Det är kul för kunderna och man gör något bra för pengarna.

