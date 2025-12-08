Byggnads förbundssekreterare Jakob Wagner anlitade en konsult som klassats som olämplig av förbundet. Efter en omröstning i förbundsfullmäktige tvingas han nu lämna sitt uppdrag.

I förra veckan berättade Arbetet om en konsulthärva inom Byggnads.

Historien berör en extern konsult som Byggnads tidigare har anlitat och som bland annat bedrivit fackliga utbildningar åt fackförbundet.

Enligt Byggnads valde förbundet att avsluta samarbetet efter att de fått kännedom om att konsulten på olika sätt betett sig olämpligt. Förbundet ska då även startat en utomstående granskning av fallet för att se över hur Byggnads själva hanterat ärendet.

Trots detta har förbundssekreteraren fortsatt Jakob Wagner fortsatt att anlita konsulten.

Enligt uppgifter till Byggnadsarbetaren ska det ha handlat om fakturor för flera hundratusen kronor.

Uppgifterna ledde till ett extrainsatt förbundsfullmäktigemöte som hölls i dag måndagen den 8 december.

På mötet genomfördes en omröstning bakom lyckta dörrar. Resultatet innebär att Jakob Wagner nu får lämna sitt uppdrag som förbundssekreterare.

”Det här har varit en tuff process för vårt förbund. Nu jobbar vi tillsammans för att ena organisationen och se över våra rutiner. Vår gemensamma uppgift är att bedriva bästa möjliga verksamhet för medlemmarna”, säger Kim Söderström, förbundsordförande för Byggnads i ett pressmeddelande.

Arbetet har utan framgång sökt Jakob Wagner. Enligt uppgifter till Byggnadsarbetaren kommer han dock inte att lämna Byggnads helt. I stället återgår han till sin tjänst som ombudsman.