Bussen som dödade tre saknade nytt säkerhetssystem

Efter dödsolyckan i centrala Stockholm i mitten av november kopplades Statens haverikommission in. Myndigheten har tagit del av filmer från kameror, som visar hur händelsen gått till.

Med hjälp av filmerna kan de nu konstatera att bussföraren blivit hastigt sjuk, och att bussen därefter skenat upp på trottoaren vid en busshållplats.

Flera personer blev påkörda, varav tre kvinnor dog.

– Det är ett plötsligt och olyckligt sjukdomsfall. Han har förlorat medvetande och därmed förlorat kontrollen över bussen, säger Haverikommissionens tillförordnade generaldirektör Jonas Bäckstrand.

Blir ingen utredning

Eftersom det är sjukdom som ligger bakom olyckan kommer myndigheten inte att inleda någon formell utredning av fallet.

– Vi ser inte att det finns tillräckliga säkerhetsvinster med att vi ska göra en utredning.



Under förarbetet efter olyckan har Haverikommissionen tittat på om det finns några åtgärder som skulle kunna ha förhindrat olyckan.

Regelbundna medicinska bedömningar av bussförare är en sådan åtgärd. Men det gör bussbolaget redan, enligt haverikommissionen.

– Att öka intervallet på dem skulle enligt forskningen inte leda till några förbättringar. Det skulle bara öka belastningen på vården.

Teknik kunde förhindrat olyckan

En annan åtgärd är tekniska säkerhetssystem på bussarna.

Jonas Bäckstrand lyfter fram att tekniken är under ständig utveckling i branschen. Nyare bussar har oftast avancerade anti-kollissionssystem, påpekar han. Dock inte den buss som var inblandad i olyckan.

– Det här var en buss från 2022. De flesta bussar från 2024 är utrustade med ett sånt system.

Om den här bussen haft ett sådant system, hade den här olyckan kunnat förhindras?

– Det är inte omöjligt att den hade kunnat undvikas.

Är det då inte ett skäl för er att rekommendera att sådan teknik används?

– Det finns inget som hindrar att man byter ut bussar oavsett om vi föreslår det eller inte. Det skulle bli säkrare, men det är inte något realistiskt.

Även om det hade kunnat förebygga dödliga olyckor framöver?

– Nej, de här systemen kommer bli bättre och bättre med tiden. Vi tycker inte att det är proportionerligt att göra en utredning på grund av det.

Andra utredningar fortsätter

Bussbolaget Transdev som ansvarar för bussen som var inblandad i olyckan vill inte uttala sig om Haverikommissionens slutsatser.

– Nej, vi vet ingenting just nu och väljer därför att inte ge någon kommentar, säger Transdevs pressansvarig, Rose Saremi.

En brottsutredning pågår sedan tidigare hos Åklagarmyndigheten, och även Trafikverket har startat en särskild utredning av händelsen.