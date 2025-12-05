”Vi tvingas lämna avdelningar tomma – samtidigt blir cheferna fler” 

När personalen går hem utmattad och de äldre lämnas utan den omsorg de har rätt till har vi passerat gränsen för vad som är acceptabelt. Dagens schemaläggning är ohållbar och hotar både arbetsmiljön och omsorgens kvalitet.

I vår kommun har vi nått en kritisk punkt. Vi tror helt enkelt att arbetsgivaren helt blundar för verkligheten.

Kan vi vårda när vi är utmattade?

Den senaste schemaläggningen, där dagpersonalen har arbetspass som sträcker sig till 22.15, och där man tvingas arbeta ensam under den sista timmen, är inte bara ohållbar – den är oacceptabel.

Detta påverkar både personalens hälsa och de äldres rätt till en värdig omsorg.

Att sluta så sent innebär att många kommer hem långt efter att familjen lagt sig. Dygnsrytmen rubbas, återhämtningen försämras och tröttheten blir konstant.

Vi känner oss helt utmattade och det påverkar inte bara vårt eget välmående, utan också kvaliteten på omsorgen. Hur ska vi kunna ge trygghet och värdighet när vi själva är utmattade?

Botkyrka kommun förskjuter våra scheman allt senare på kvällen. Samtidigt som det framför är allt dagpassen som kräver fler händer för att hinna med aktiviteterna som de äldre har rätt till – två om dagen.

I dag hinner vi knappt med en aktivitet. Vad säger det om kvaliteten på omsorgen?

Ska anställa fler chefer

I vår verklighet lämnas avdelningar tomma för att personal måste hjälpa varandra vid dubbelbemanning. Det betyder att både säkerheten och omsorgen äventyras.

Samtidigt planerar kommunen att anställa fler chefer, när problemet är bristen på personal på golvet. Vi förstår det inte.

Dessutom har införandet av fler resurspass skapat osäkerhet. Vi flyttas till avdelningar och arbetsplatser vi inte varit på tidigare, där vi inte känner de boende.

Timanställda, ofta erfarna och uppskattade, lämnar sina jobb när passen blir färre och mer otrygga.

Äldre får inte rätt omsorg

Det nuvarande systemet fungerar inte. Personalen mår dåligt, äldre får inte den omsorg de förtjänar och verksamheten riskerar att tappa ännu fler kompetenta medarbetare.

Nu måste Botkyrka kommun lyssna på oss som arbetar närmast de äldre.

Fem förslag för en hållbar omsorg:

Schemaläggning som främjar återhämtning – Avsluta arbetspass senast 21.00 för att ge personalen möjlighet till vila och familjetid.

– Avsluta arbetspass senast 21.00 för att ge personalen möjlighet till vila och familjetid. Bemanning efter verkliga behov – Öka antalet händer på dagpassen för att säkerställa att aktiviteterna för de äldre genomförs.

– Öka antalet händer på dagpassen för att säkerställa att aktiviteterna för de äldre genomförs. Minska osäkerheten för timanställda – Erbjud fler fasta tjänster och färre resurspass för att behålla kompetent personal.

– Erbjud fler fasta tjänster och färre resurspass för att behålla kompetent personal. Dialog med golvet – Involvera undersköterskor och vårdbiträden i beslutsprocessen innan nya scheman införs.

– Involvera undersköterskor och vårdbiträden i beslutsprocessen innan nya scheman införs. Prioritera personal framför fler chefer – Satsa på bemanning där omsorgen sker, inte på administration.

Först när dessa åtgärder genomförs kan vi garantera en trygg och värdig omsorg – för både brukare och personal.

Sanna Kroneld undersköterska och skyddsombud, Botkyrka Minna Borgh undersköterska och facklig företrädare Kommunal, Botkyrka