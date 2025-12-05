I ett konferenssamtal i måndags med bland andra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska den franska presidenten Emmanuel Macron ha sagt att ”det finns en risk att USA kommer förråda Ukraina i frågan om territorium utan tydliga säkerhetsgarantier”.

Enligt tyska dagstidningen Der Spiegel har landets förbundskansler Friedrich Merz uppmanat Zelenskyj att vara ”mycket försiktig de närmaste dagarna”.

Närmar sig en vapenvila mellan Ryssland och Ukraina? Fan vet men det är i alla fall uppenbart att Europas ledare skakar inför utsikten att USA nu är berett att ge Ryssland den orättfärdiga ”fred” som Putin länge eftersträvat. Zelenskyjs och hela Ukrainas framtid står på spel.

Vill stärka nationalister

Kanske borde Macron, Merz, Starmer, Kristersson och Stubb också oroa sig för vad Trump-regimen har planerat för dem och deras länder.

I en ny amerikansk säkerhetsdoktrin slår Trump-administrationen nämligen fast att USA bör arbeta för att stärka nationalistiska och EU-fientliga partier.

Detta eftersom de nuvarande regeringarna runt om i Europa förhindrar USA att få sin vilja igenom när det gäller Ukraina. Ett snabbt slut på kriget är enligt dokumentet nödvändigt för att återställa ”strategisk stabilitet med Ryssland” men Europas ledare saboterar Trumps djupt kända fredslinje.

”Briljant” sa Henrik Jönsson

Men det är inte bara därför de måste bort. Kontinentens folkvalda bär ett ansvar för den ”civilisationsutplåning” som, enligt dokumentet, väntar. Och EU:s institutioner, invandring, fallande födelsetal och påstådda yttrandefrihetsinskränkningar är de drivande faktorerna, enligt Trumps gäng.

Det är ett eko av hur det lät när vicepresident JD Vance kom till säkerhetskonferensen i München i våras och skällde ut européerna. SD-ledaren Jimmie Åkesson tyckte det var ”befriande” då och högerdebattören Henrik Jönsson tyckte det var ”utmärkt”.

Men det verkliga problemet är inte retoriken. Det är att Europa står vidöppet för den amerikanska påverkan som Trumps alltmer auktoritära regim nu kommer att vidta. Europeiska kommissionen konstaterade redan i sin försvarsöversyn 2023 att EU-länderna saknar ammunitionstillverkning, logistikkapacitet och gemensam kommandostruktur för att klara ett utdraget krig i närområdet.

Men Europa är kraftigt beroende av amerikansk teknik och våra största offentliga myndigheter – från sjukvården till rättsväsendet – ligger på amerikanska molntjänster där amerikansk lag och amerikanska myndigheters krav på insyn styr.

EU har ingen kontroll

Både EU:s cybersäkerhetsmyndighet Enisa och Europeiska datatillsynsmannen har varnat för detta i flera år: kontinentens mest känsliga funktioner finns på servrar vi själva inte kontrollerar. Europeiska lagstiftare har inte kontroll över datahanteringen.

Det gäller också de amerikanska plattformar där Europas politiska samtal förs och som i varierande grad blivit verktyg för den amerikanska nyhögerns ideologiska linje. EU:s egen analys inom ramen för Digital Services Act visar att desinformation och statsunderstödd påverkan får spridning framför allt via amerikanskägda plattformar. Deras affärsmodeller driver på polarisering genom att gynna extremt material som polariserar och upprör.

Särskilt målmedvetet arbetar Elon Musk, tills nyligen statssanktionerad slöseri­ombudsman.

Kristersson träffade Thiel

Han använder X som katalysator för extremhögerretorik och dyker upp på ytterkantshögerns massmöten över hela Europa.

Hans AI-system Grok pladdrar glatt om västerlandets kollaps och bakom AI-bolaget Palantir – vars system nu används av allt fler europeiska myndigheter, polisväsenden och institutioner – finns Peter Thiel och andra som öppet sprider rasistiska och extremnationalistiska idéer.

Statsminister Ulf Kristersson har haft möten med Peter Thiel, och Dagens ETC har avslöjat att minst sex datautvecklare från Palantir arbetar upp till fyra dagar per vecka i polishuset på Kungsholmen.

Stat och techkapital flyter ihop

I USA har före detta Palantir-chefer toppositioner i Pentagon och Vita huset. Andra techchefer har svurits in som officerare i militären utan att lämna sina företagsjobb.

Så när Donald Trump nu formulerar en doktrin som uppmanar USA att stärka partier som är öppnare för ryska krav är strukturen för påverkan redan på plats.

Och det är uppenbart att USA nu anser att man kan styra och disciplinera oss efter behov. I den nya världsordningen är vi den nya bakgården.