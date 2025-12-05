Artikeln i korthet På ett LSS-boende i Göteborg har våld mot personalen blivit vardagsmat. Trots många rapporterade fall har endast ett fåtal anmälningar skickats till Försäkringskassan, trots att kommunen är skyldig att anmäla, enligt lagen.

För att försöka hantera våldet anlitas väktare, men det har skapat konflikter med personalen och ibland förvärrat situationen.

För att försöka hantera våldet anlitas väktare, men det har skapat konflikter med personalen och ibland förvärrat situationen.

Arbetarna har nu fått ett lönetillägg som kompensation för riskerna, men beloppet har nyligen sänkts, vilket gör att skyddsombudet Bibbi Larsen är orolig för att erfaren personal kan sluta.

Slag i ansiktet, tänder som går sönder och huvud som bankas mot hårda ytor. För personalen på ett LSS-boende för barn och unga i Göteborg, har våldet blivit vardag. Det framgår i anmälningar som skickats till olika myndigheter.

– Vi går till jobbet varje dag med livet som insats, med all respekt, men det gör inte du. På det här stället smällde det hela tiden, säger Cindy Svensson, tidigare anställd.

Två år i rad krävde facket Kommunal ett stopp på våldet. Kravet var att det skulle finnas väktare på plats. Under 2024 var väktare stationerade på boendet två månader i sträck.

Men väktarna blev inte lösningen på våldet mot personalen. Under 2024 haglade det in anmälningar om arbetsskador på barnboendet. Totalt handlar det om 170 ärenden om hot och våld, enligt uppgifter från Göteborgs stad. Ett exempel är stödassistenter som fått hår slitet från huvudet.

Anmälningar från personal till Arbetsmiljöverket från barnboendet.

Myndighet kände inte till våldet

Trots det har bara 15 anmälningar skickats in till Försäkringskassan, något som arbetsgivare är skyldiga att göra, enligt lagen. Ursäkten: det har varit flera chefsbyten och anmälningarna har fallit mellan stolarna.

– Så sent som förra veckan åtgärdade jag allt. Nu är mer än 100 arbetsskador anmälda till Försäkringskassan, säger Anette Olsson, nuvarande enhetschef.

Enligt henne har själva händelserna hanterats, men man har alltså glömt att anmäla våldet till Försäkringskassan. Anmälningarna som skickats in nu gäller våld som skett både under 2023 och 2024.

– Det är helt sjukt, helt sjukt säger jag bara. Det får inte vara så, men det förvånar mig inte alls, säger Bibbi Larsen, som jobbar på arbetsplatsen, och är skyddsombud för facket Kommunal.

Personalens krav

Hon har krävt att hennes kollegor ska komma hem från jobbet helskinnade. Ett sätt att få utbildad personal att stanna kvar, trots riskerna, är att se till att det lönar sig ekonomiskt, tycker Bibbi Larsen.

I sin fackliga roll har hon fått igenom att anställda på flera barnboenden i Göteborg, där våldet är återkommande, ska tjäna mer pengar, även kallat lönetillägg.

Fram tills nyligen tjänade stödassistenterna 2 000 kronor mer i månaden. Nu ska Göteborgs stad sänkt beloppet till 1 000 kronor.

– Det är en fis i rymden med tanke på vad vi faktiskt blir utsatta för. Vi går till arbetet varje dag med livet som insats. Nu kommer jag slåss för detta, säger Bibbi Larsen.

Väktare ingen lösning

Hennes största rädsla är att erfarna kollegor ska lämna jobbet.

Men att gå tillbaka till stationerade väktare är inte ett alternativ, enligt Bibbi Larsen. Väktare hamnade i konflikter med boendepersonalen.

När Bibbi Larsen fick en knuff i bröstet av en väktare trodde hon knappt att det var sant, något som Kommunalarbetaren och Arbetet tidigare rapporterat om.

Det får väktare göra Väktare har inga extra rättigheter att ingripa eller använda våld, men kan precis som andra människor gripa en person som begår ett brott, alltså något som kan leda till fängelsestraff. De har också rätt att försvara sig eller en annan person, men det beror på omständigheterna. De har också rätt att använda särskild utrustning, till exempel handfängsel och batong. Vid större händelser ska de kalla på polis, enligt väktarbolaget Securitas hemsida.

Väktaren stoppade Bibbi Larsen från att hälsa på ett barn och utbrast: ”akta dig!”

– Jag sa åt väktaren att du inte talar om för mig vad jag ska göra. Det här är mitt jobb. Jag har aldrig tidigare varit med om att man använder väktare på det här sättet, säger hon.

Vid ett annat tillfälle har en konflikt slutat med att ett barn inte kunnat komma i väg på utflykt. Den nuvarande enhetschefen Anette Olsson, är kritisk till hur stor plats väktarna fick ta på LSS-boendet.

– Det är ju ett misslyckande att vi inte har förstått barnet så att vi har kunnat lösa situationen utan väktare. Det är inte barnets fel att hen slåss, har hon tidigare sagt till KA och Arbetet.