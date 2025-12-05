Artikeln i korthet Ivanna Samaniv arbetar på en grisfarm där hon tar hand om dräktiga suggor och deras kultingar. Hon ansvarar bland annat för att städa boxar och övervaka djurens hälsa.

Trots att jobbet ofta är roligt då grisarna är sociala djur, kan det ibland uppstå situationer där veterinärhjälp inte kommer i tid, och Ivanna måste avliva djur som lider.

Ivanna, kom till Gotland från Ukraina 2023 och har nyligen blivit medlem i facket.

Inne i rummen med boxarna hörs högljudda grymtanden. Ivanna Samaniv sätter på sig hörselkåporna, öppnar dörren och puttar in skottkärran med hö.

I dag går hon sin vanliga rond i stallet där de dräktiga suggorna kommer för att förlösa de små kultingarna. Rutinmässigt städar hon ur boxarna, fyller på med hö och uppmärksammar om något av djuren mår dåligt.



Sedan i mars 2023, efter att ha tagit sig från Kolomija i västra Ukraina när kriget bröt ut, är Västergarn hennes nya hem.

”Jag gillar Gotland mycket, men längtar tillbaka till min hemstad såklart”, säger Ivanna Samaniv.

Fått ställa om sitt yrkesliv

Förutom att ha tvingats lämna sitt land, har Ivana helt behövt ställa om sitt yrkesliv.

Från bekvämligheterna på ett kontor i Ukraina, till ett jobb som är betydligt mer fysiskt krävande, på grisfarmen.

– Vi är 6 stycken som jobbar här, inräknat bonden som är en bra arbetsgivare, så vi är ett bra team. Och jag gillar Gotland mycket, men jag längtar tillbaka till min hemstad såklart, berättar Ivanna Samaniv.

Ivanna Samaniv Ålder: 30 år.

Arbetsplats: Grisfarmen Bolex Gård.

Arbetstider: 07.00–16.00 på ett rullande schema.

Bor: I Västergarn på Gotland, tillsammans med sin syster som båda flydde från Ukraina 2023.

Fackligt: Ny medlem sedan i somras. Läs mer

Lång lista över djur

Hon tar med sig en lång lista över djuren och traskar ut mot medicinrummet för att hämta hormontillskott, penicillin och närings-shots.

Ivanna har fått grundläggande utbildning i vad djuren kan behöva från medicinskåpet och lär sig mer varje gång veterinären kommer på besök.

Hon har till exempel lärt sig att suggorna kan behöva extra hormontillskott om förlossningen (så kallad grisning), blir lång och utdragen.

– Oftast är det ett roligt jobb. Grisarna är sociala individer, fortsätter hon och fyller på en spruta med modersmjölksersättning, som hon sedan ger till en av kultingarna.

– Men ibland händer det olyckor och att veterinären inte hinner hit i tid. Då får vi avliva djuret om det lider för mycket och det är inte kul för någon.