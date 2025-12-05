Ivanna bytte kontorsliv i Ukraina mot jobb med grisar på Gotland: ”Sociala djur”
Ivanna Samaniv jobbade på kontor i Kolomija i västra Ukraina. Då kom kriget. Nu är Västergarn hennes nya hem och grisfarmen hennes arbetsplats. ”Jag gillar Gotland mycket, men längtar tillbaka till min hemstad såklart.”
Inne i rummen med boxarna hörs högljudda grymtanden. Ivanna Samaniv sätter på sig hörselkåporna, öppnar dörren och puttar in skottkärran med hö.
I dag går hon sin vanliga rond i stallet där de dräktiga suggorna kommer för att förlösa de små kultingarna. Rutinmässigt städar hon ur boxarna, fyller på med hö och uppmärksammar om något av djuren mår dåligt.
Sedan i mars 2023, efter att ha tagit sig från Kolomija i västra Ukraina när kriget bröt ut, är Västergarn hennes nya hem.
Fått ställa om sitt yrkesliv
Förutom att ha tvingats lämna sitt land, har Ivana helt behövt ställa om sitt yrkesliv.
Från bekvämligheterna på ett kontor i Ukraina, till ett jobb som är betydligt mer fysiskt krävande, på grisfarmen.
– Vi är 6 stycken som jobbar här, inräknat bonden som är en bra arbetsgivare, så vi är ett bra team. Och jag gillar Gotland mycket, men jag längtar tillbaka till min hemstad såklart, berättar Ivanna Samaniv.
Lång lista över djur
Hon tar med sig en lång lista över djuren och traskar ut mot medicinrummet för att hämta hormontillskott, penicillin och närings-shots.
Ivanna har fått grundläggande utbildning i vad djuren kan behöva från medicinskåpet och lär sig mer varje gång veterinären kommer på besök.
Hon har till exempel lärt sig att suggorna kan behöva extra hormontillskott om förlossningen (så kallad grisning), blir lång och utdragen.
– Oftast är det ett roligt jobb. Grisarna är sociala individer, fortsätter hon och fyller på en spruta med modersmjölksersättning, som hon sedan ger till en av kultingarna.
– Men ibland händer det olyckor och att veterinären inte hinner hit i tid. Då får vi avliva djuret om det lider för mycket och det är inte kul för någon.