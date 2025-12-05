Artikeln i korthet Magnus Sundin har haft svårt att få fasta anställningar som elektriker och menar att det är på grund av hans ålder.

Han upplever att det är många elektriker som har svårt att få fast anställningar redan från 50-årsåldern.

”Arbetsgivarna vill ha kompetens, men inte i vår ålder”, säger han. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Magnus Sundin har arbetat som elektriker från och till i decennier och även haft egen firma.

Efter att firman gick i konkurs för några år sedan har han främst hoppat runt på olika bemanningsföretag där han hyrts ut till andra elfirmor.

Men någon tillsvidareanställning har varit svår att få, och han har varvat korta jobb med arbetslöshet.

Han säger att han blivit luttrad av alla ”nej-tack”, och känner att han har åldern emot sig.

– Jag har varit med länge och det här med att vara äldre är tufft. Det är sketsvårt att få något.

Han berättar att han varit i kontakt med andra arbetslösa elektriker som även de har problem att få fasta anställningar, redan från 50-årsåldern.

– Väldigt många arbetsgivare vill gärna ha kompetens, men inte i vår ålder. Byggbranschen är en tuff bransch för många äldre och tyvärr också för de kvinnor och tjejer som kommer in i den här branschen, säger han.

Nära jobb på Northvolt och Stegra

Han söker arbete brett. Han hade nära att få jobb på Northvolt, men erbjudandena förvann när bolagets ekonomi började knaka i fogarna.

– Det är helt förståeligt. Och jag har också varit på väg upp mot Stegra i Boden. Men det har också runnit ut i sanden. Så jag har inte varit rädd för att flytta, bara jag får hjälp med resa och boende.

Och han söker jobb över hela arbetsmarknaden.

– Jag har hoppat in inom fastighetsskötsel och jag har hjälpt till vid trädgårdsarbeten. Så det har jag inga problem med. Och långt tillbaka i tiden har jag jobbat inom lokalvård, och jag har även sökt arbete som personlig assistent.

Han tror att både ålder och kön kan ligga bakom svårigheterna att få ett positivt svar från vissa arbetsgivare. Det kan vara svårt att få jobb som äldre man i ett traditionellt kvinnoyrke, menar han.

Magnus Sundin är elektriker i Varberg.

12 000 kronor i månaden

Snart tar Magnus a-kassedagar slut, då förs han in i Arbetsförmedlingens program ”rusta och matcha”, med aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Det blir inga stora pengar, och det har det inte varit från a-kassan heller.

– Ersättningen sjunker eftersom, den blir bara sämre och sämre, säger han.

Senaste månadslönen han hade när han arbetade låg på omkring 34 000 kronor i månaden före skatt.

De första 100 dagarna av arbetslöshet fick han ut lite över 4 000 kronor i veckan, men det har nu sänkts till lite över 3 000 kronor, eller dryga 12 000 kronor var fjärde vecka.

– Det är väl en halvering av den lön jag hade när jag var anställd. Och jag kommer få lika lite nu, när jag går över till det här aktivitetsstödet från Försäkringskassan. Så det är tufft ekonomiskt.

Ekonomin sätter gränser, Magnus och hans fru är inte några slösare. De bor i en bostadsrätt och har dragit ned på det som går.

– Det går runt för oss, med nöd och näppe, vi är ganska sparsamma. Vi är inte såna som vill resa eller så, och vi odlar lite grönsaker på altanen. Men det är tufft.

Hur ser du på framtiden?

– I dag? Skratt! Nej jag vet inte. Jag är så uppgiven. Jag ser knappt någon framtid egentligen. Jag lever som en zombie. Det enda jag skulle kunna se fram emot egentligen är att kunna gå i pension. Men jag måste vänta två år till, innan jag får ta ut min allmänna pension.

Magnus Sundin, elektriker i Varberg som diskrimineras pga ålder och inte får fast anställning.

Väldigt låg tjänstepension

Med pension i stället för a-kassa eller aktivitetsstöd skulle inkomsten öka flera tusenlappar.

Men någon hög tjänstepension kan han inte räkna med. Det upptäckte han när han loggade in på pensionsmyndigheten. Förväntad tjänstepension beräknas till under 500 kronor i månaden.

– Det beror på att jag har arbetat på företag som inte har kollektivtal och att jag har haft eget företag, men inte haft möjlighet att lägga undan till pension, förklarar han.

Det är inte bara ekonomiskt det skulle bli lite lättare för Magnus om pensionsdagen kom tidigare, utan även psykiskt.

– Jag slipper allting annat, stressen, ångesten, oron, säger han.

Ändå har han nära till skratt. Ett lite uppgivet sådan.

– Jag försöker ju ha ett gott humör. Jag gräver inte ner mig. I den här bedrövelsen känns som att jag upplever att jag har ett liv. Jag lever i alla fall. Sen att det är jävligt tufft runt omkring. Man får ta det som det är. Mer kan jag inte göra.