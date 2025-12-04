Tiotusentals personuppgifter läckta från fack

På lördagen fick GS-facket ett samtal från polisen om en pågående cyberattack.

Förbundet stängde snabbt ner sina system för att försöka stoppa intrånget. Men ett känt hackernätverk hann ändå ta sig in.

Personuppgifter läckta

En anmälan till Integritetsmyndigheten har gjorts, och polisen har öppnat en utredning.

På torsdagen stod det klart att en stor mängd data hämtats från fackets servrar. Enligt GS-facket har personuppgifter till omkring 40 000 medlemmar läckt.

De uppmanar nu alla medlemmar att vara extra försiktiga med mejl, sms och samtal – för att undvika att bli utsatta för bedrägeri.

”Lämna aldrig ut känsliga uppgifter eller klicka på länkar som du inte vet vart de kommer från”, skriver facket i ett pressmeddelande.

”Beklagar att medlemmar drabbas”

Attacken har slagit hårt mot GS-fackets system. De uppger att de gjort allt de kunnat för att förminska omfattningen av läckan, och tror att den kunde blivit ännu värre annars.

”Allt sedan vi fick kännedom om intrånget har vår prioritet varit att skydda våra medlemmars personuppgifter och minimera skadan. Vi har bedömt att våra IT-system varit säkra och beklagar såklart att våra medlemmar drabbas av detta”, säger GS-fackets kommunikationschef Julius Petzäll Mendonca.

Förbundet uppger nu att de jobbar intensivt för att få igång verksamheten igen och förhindra att något liknande händer framöver.