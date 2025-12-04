Stegras drag efter razzian – 280 personer portas från att jobba

I november genomfördes en stor myndighetsinsats på Stegras stålverksbygge i Boden. Det ledde till att polisen fattade beslut om avvisning från landet för 32 personer.

Enligt Stegras presskontakt Nils Eklund har flera av dessa personer jobbat enligt ett särskilt undantag från arbetstillståndsreglerna.

– Det vi fått till oss är att de här individerna inte levde upp det som behöver vara uppfyllt för att ha rätt att nyttja det undantaget, säger han till Arbetet.

Enligt Nils Eklund har Stegra svårt att kontrollera att uppgifter kring undantagen stämmer på samma sätt som myndigheterna.

Kan söka arbetstillstånd

Mot den bakgrunden har Stegra nu valt att porta personer som jobbar enligt det så kallade Vander Elst-undantaget, och förbjudit sina underleverantörer att använda sig av det, vilket NSD var först med att rapportera.

– Vi har fattat beslut om att gå ifrån den fullt legala möjligheten att använda sig av undantaget, eftersom det tycks vara svårt att göra helt och hållet rätt, säger Nils Eklund.

Vander Elst-undantaget innebär att medborgare i länder utanför EU/EES som jobbar i ett EU-land, tillfälligt kan få arbeta i ett annat EU-land utan att söka ett nytt arbetstillstånd.

Omkring 280 personer berörs av Stegras beslut.

– De har all möjlighet i världen att söka om ett vanligt arbetstillstånd, i stället för att vara här på undantaget.

Sammanlagt jobbar cirka 4 200 personer vid Stegras stålverksbygge i Boden.