Grand Theft Auto, eller GTA som det förkortas, är en av världens största TV-spelserier.

Fans över hela världen har sedan 2013 undrat när den sjätte iterationen i serien ska släppas.

Men bland många av företagets anställda i Storbritannien gäller funderingarna i stället om de kommer ha några rättigheter på sin arbetsplats.

– Jag blev inkallad på ett möte med min chef. Han gav mig ett brev med min uppsägning och berättade jag behövde lämna byggnaden omgående.

Jordan fick sparken i oktober

Jordan Garland, 33, sitter på ett soldränkt café i södra Edinburgh. Han har jobbat på Rockstar i över 10 år och var en av 34 personer som fick sparken i slutet av oktober.

Han var också, precis som övriga avskedade, en del av kärngruppen som jobbade för att etablera en facklig division på Rockstar North.

I Storbritannien krävs det att tio procent av arbetsplatsen är med i facket för att en process om lagstadgat fackstöd ska kunna starta. I slutet av oktober hade de nått målet och börjat förbereda sig.

Att företaget hade helt andra planer var inget som slagit honom.

– I efterhand fanns det kanske tecken på att företagsledningen skulle motsäga sig fackligt engagemang. Men vi var alltid väldigt försiktiga. Inte högljudda, inga affischer på kontoret, inget prat om att strejka.

Nya Grand Theft Auto VI släpps nästa år.

Stängd kanal på Discord

I stället höll gruppen till i en stängd kanal på kommunikationsplattformen Discord. Där diskuterade de löner, arbetsförhållanden och de fackliga framstegen.

Det är där som Rockstar hävdar att gruppen delat företagshemligheter, något som man menar skulle utgöra grovt tjänstefel.

– I kanalen hade vi explicita regler om att inte dela något om spelet. Och alla följde det. Vi gjorde inget bortom lagens ramar.

Enligt Jordan har Rockstar fortfarande inte presenterat några bevis som knyter de 34 avskedade till tjänstefel.

– Vi tror att det handlar om ren och skär union busting.

”Vårt mål har hela tiden varit att lansera ett stort spel och samtidigt ha ett erkänd facklig sektion. GTA 6 kan bli ett fackspel”, säger Jordan Garland.

Protesterar utanför arbetsplatsen

Sedan uppsägningarna har gruppen samlats utanför sin tidigare arbetsplats två gånger i veckan för att protestera.

Samtidigt får han löpande uppdateringar från sina tidigare kollegor.

– All min arbetsbörda har hamnat på mina kollegor som är kvar. Men ingen kan mitt jobb. Det som hänt har bara gjort Rockstar till en sämre arbetsplats för alla.

Jordan kisar ut i den ovanligt soliga decemberdagen och suckar. Han har gått utan jobb och lön i över en månad.

Stress över framtiden, arbetsmarknaden och hyresinbetalningar hänger över honom. Men hans hållning blir stoltare när han berättar om kampen som fortfarande pågår.

– Många på företaget har gått med i facket sedan vi fick sparken. Det har aldrig pratats så mycket om fackförbund som nu. Det är långt fler än tio procent som är medlemmar. Jag tror inte Rockstar hade räknat med detta.

”Vi kommer att fortsätta strida”

Jordan fortsätter:

– Vi kommer att fortsätta strida. Fortsätta protestera. Vi tänker inte låta allt återgå till normalläge.

Tror du att ni kommer få komma tillbaka till jobbet?

– Nej, säger Jordan med fast övertygelse. Men om vi skulle få det så skulle det vara en enorm vinst. Vårt mål har hela tiden varit att lansera ett stort spel och samtidigt ha ett erkänd facklig sektion. GTA 6 kan bli ett fackspel.

Vill du komma tillbaka?

– Ja.

I Storbritannien är fackförbundens status relativt låg. Bara cirka 20 procent av arbetskraften är medlemmar i ett fack, jämfört cirka 70 procent i Sverige.

Att spelindustrin dessutom är en ung bransch med många oerfarna gör grogrunden för fackligt engagemang svårare.

– Jag gick med i Independent Workers’ Union of Great Britain 2020 – helt utan någon tidigare erfarenhet. Många jag har pratat med på kontoret visste inte ens om att det fanns fackförbund för spelutvecklare. Och många tror att det bara handlar om att strejka.

Två rättsliga processer

Vad som i slutänden avgör de sparkade arbetarnas öden är två rättsliga processer. Den ena är en så kallad interim relief.

Det är en akut process där domstolen kan tvinga ett företag att ta tillbaka en sparkad medarbetare om de misstänker att uppsägningen skett på fel grunder.

Den andra är en process i Employment tribunal, en domstol som hanterar arbetsrättsliga tvister. Där driver de ett ärende om oskälig uppsägning och facklig diskriminering.

– Jag tror att vi har goda chanser att vinna i båda. Annars hade vi nog lommat iväg med svansen mellan benen vid det här laget.

Även om Jordan och hans arbetskamraters rättstvist inte skapar ett juridiskt prejudikat i formell mening, tror han att det kommer få ett starkt signalvärde i hela den brittiska spelbranschen.

– Om företag som Rockstar kan komma undan med sådant här… då blir det i princip omöjligt att organisera ett fackförbund i Storbritannien.