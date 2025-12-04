Artikeln i korthet Det finns 65 områden på polisens nya lista över utsatta områden, varav 19 är särskilt utsatta med hög arbetslöshet, ibland över 20%.

Polisen och regeringen ser positiva tecken i de utsatta områdena.

Forskaren Henrik Örnlind menar att polisens lista inte visar på ekonomisk ojämlikhet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

”Narkotikahandeln har flyttat från gatorna, det sker färre angrepp på poliser och ordningsvakter.”

När polisen på tisdagen presenterade sin nya lista med utsatta områden lyfte Charlotta Höglund, chef för underrättelseenheten vid Noa, fram att utvecklingen går åt rätt håll i ett pressmeddelande.

Även justitieminister Gunnar Strömmer (M) delar polisens bild i ett mejl till Aftonbladet: ”Nya verktyg, gänglagar och arbetssätt börjar bita. Vi får därför inte vika en tum från den omläggning av politiken som nu äntligen genomförs. Vi måste hålla kursen.”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Men nya siffror som Arbetet gått igenom visar att när det gäller arbetslösheten har utvecklingen inte gått åt rätt håll.

Totalt finns 65 områden på listan, varav 19 klassas som särskilt utsatta. I samtliga av de särskilt utsatta områdena ligger arbetslösheten skyhögt över rikssnittet.

Polisens lista väljer att fokusera på brott och gäng snarare än ekonomisk ojämlikhet, menar Henrik Örnlind, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

– Vi ser att klyftorna inom samhället ökar. Det är klart att det är viktigt att bryta våldet, men vi vet också att ekonomisk ojämlikhet är en av de starkaste orsakerna till våld, säger han.

Arbetslöshet i särskilt utsatta områden 2023 2024 Rosengård, Malmö 30% 31% Vivalla, Örebro 25% 25% Skäggetorp, Linköping 23% 23% Norrby, Borås 20% 21% Hammarkullen, Göteborg 19% 21% Hässleholmen, Borås 18% 21% Rinkeby, Stockholm 20% 20% Tensta, Stockholm 17% 17% Lövgärdet, Göteborg 16% 17% Hjällbo, Göteborg 15% 17% Hovsjö, Södertälje 16% 17% Ronna, Södertälje 15% 15% Nydala/Hermodsdal/Lind­ängen, Malmö 14% 15% Husby, Stockholm 14% 15% Geneta, Södertälje 13% 15% Begsjön, Göteborg 13% 15% Fittja, Botkyrka 14% 14% Alby, Botkyrka 12% 13% Hallunda/Norsborg, Botkyrka 12% 12% Källa: SCB. Visa hela tabellen

Högst är arbetslösheten i Vivalla, Örebro, Skäggetorp, Linköping, Rosengård i Malmö och i två områden i Borås: Hässleholmen och Norrby. Områden där arbetslösheten ligger på 20 procent eller mer.

Det har skett en stor skillnad i hur man väljer att mäta segregation de senaste åren menar Henrik Örnlind. Tidigare har inkomstnivåer jämförts mellan olika områden i en stad.

– Det måste satsas mer på verksamheter för att få personer i arbete i de här områdena. Idag ser jag inga tendenser till sådan förändring, säger Henrik Örnlind.

Henrik Örnlind, lektor i socialt arbetet, är kritisk till det sätt ett utsatt område definieras på.

I flera av områdena överstiger arbetslösheten 20 procent. Och siffrorna kan vara i underkant. Beroende på hur man väljer att definiera en arbetslös kan arbetslösheten i några av de särskilt utsatta områdena vara närmare 40 procent.

”Osynliggör ojämlikheten”

Idag är listan över utsatta områden baserad på polisens bedömning över förekomsten av hot, utpressning och offentligt våld, även narkotikahandel är med i bedömningen.

Men enligt Henrik Örnlind borde en lista på utsatta områden också fokusera på den ekonomiska ojämlikhet som råder.

– Det är jätteviktigt hur vi väljer att mäta segregation. Polisens lista väljer kategorier som osynliggör ojämlikheten. Man isolerar och kollar enbart på brottslighet i enskilda områden, säger han.