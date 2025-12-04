Klubbråd Assemblin i Göteborg

Ett femtiotal deltagare vid Assemblins koncernfackliga träff i Göteborg fick lägga valsedlar i urnan då det blev omröstning om vilka ledamöter som skulle ingå i det centrala medbestämmanderådet.



Förutom personvalet så gick det ganska lugnt till under dessa dagar då fackliga företrädare hade samlats vid Scandic Crown i Göteborg.

Företagets avgående vd Fredrik Ahltin medverkade tillsammans med HR chefen Maria Magnusson.

De rapporterade om verksamheten i stort och införlivandet av personalen från Caverion som har gått över till Assemblin, vilket över lag har gått bra.

Kompetensinventering

Företaget håller även på med en kompetensinventering bland projektledare och ledande montörer för att se över vilka kurser och utbildningar som kan vara aktuella framöver.



Till centrala medbestämmanderådet valdes Daniel Torro, Emil Bergström och Mats Stenborg. Det skedde även val till central skyddskommitté, samt till arbetstagarråd på Europanivå. Mats Stenborg valdes till denna position.



Hans Andersson Koncernfacklig ombudsman Elektrikerförbundet





